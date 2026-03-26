Mar del Plata – Ansiedad, consumo y depresión: crecieron 103% las consultas a la línea de Salud Mental

En los primeros tres meses del año, la demanda de la línea 109 en Mar del Plata se concentró en personas de entre 20 y 40 años, seguida por el grupo de 40 a 60. Las mujeres duplican a los varones en la cantidad total de llamados.

Durante enero, febrero y lo que va de marzo, la línea 109 de atención en Salud Mental del municipio registró un incremento del 103% en la cantidad de consultas en comparación con el mismo período del año anterior.

El dato fue difundido por la Secretaría de Salud y marca un fuerte crecimiento de la demanda en este canal de atención, que funciona las 24 horas, es gratuito y brinda “escucha, contención y orientación” con intervención profesional en tiempo real.

Entre los principales motivos de consulta, según detallaron desde la cartera sanitaria, aparecen los episodios de ansiedad -en su mayoría “leves o moderados”-, las consultas de terceros por consumos problemáticos, síntomas depresivos y pedidos de información sobre recursos disponibles en el sistema de salud.

En cuanto al perfil de quienes se comunican, la mayor demanda se concentra en personas de entre 20 y 40 años, seguida por el grupo de 40 a 60. Además, las mujeres duplican a los varones en la cantidad total de llamados.

Desde el municipio indicaron que “más de la mitad de las consultas se resuelven dentro del propio dispositivo”, sin necesidad de derivación. En tanto, el 20% de los casos requiere seguimiento en el servicio presencial, el 25% se orienta hacia la red de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y un 5% corresponde a situaciones que demandan intervención hospitalaria.

La jefa del Departamento de Salud Mental, la licenciada María Marta Guerra, señaló que “el crecimiento de los llamados no solo habla de una mayor demanda, sino también de que cada vez más personas reconocen la línea 109 como un espacio accesible para pedir ayuda”. Además, destacó que poder resolver más de la mitad de las situaciones en la misma llamada “demuestra la importancia de contar con dispositivos de atención inmediata”.

Cada llamado queda registrado en la historia clínica digital, lo que permite hacer seguimiento y fortalecer la continuidad de los cuidados dentro del sistema público.

Desde el área también remarcaron el trabajo articulado con equipos de salud mental, acompañantes terapéuticos, el SAME, Desarrollo Social, hospitales y el sistema judicial, lo que permite definir rápidamente el circuito de intervención en cada caso.

En este contexto, el crecimiento de las consultas refuerza la necesidad de sostener y fortalecer dispositivos accesibles que brinden respuesta inmediata y acompañen a las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento psíquico.

Para más información, se puede ingresar en https://www.mardelplata.gob.ar/saludmentalweb⁠

La Capital