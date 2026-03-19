Macri: “El PRO existe para garantizar que el país no retroceda”

“No nos robaron a la gente, para nosotros es un orgullo que estén ahí”, dijo.

El ex presidente Mauricio Macri aseguró hoy que el PRO no coincide en todo con el gobierno del presidente Javier Milei pero tampoco le darán un excusa al “populismo” para “volver”, al afirmar que el partido amarillo “no nació sólo para ganar una elección”.

Según Macri, los miembros del PRO se enorgullecen de que seis de los miembros del gabinete del Gobierno nacional “se formaron o trabajaron” con su gestión.

“No nos robaron a la gente, para nosotros es un orgullo que estén ahí”, dijo y agregó: “Las reformas que perduran son las que no dependen de una sola persona, sino de muchas y requiere infraestructura y un Estado que funcione. Que las familias no solo piensen en estar mejor sino que sepan que pueden dejar de empeorar y para eso hoy está el PRO”.

Por otra parte, aseguró que la mayoría de los ciudadanos argentinos votó a Milei “porque en 2023 querían sacar al populismo” y desde su espacio lo apoyaron “y se lo pidieron”.

El encuentro reunió a unos 500 militantes, diputados, senadores y legisladores provinciales para deliberar sobre el futuro del partido, además de contar con la presencia de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos); la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Por su parte, Jorge Macri sostuvo que el país se encuentra “en un momento bisagra” y señaló que desde su espacio trabajarán para que Argentina “salga adelante” y “no vuelva más atrás”. “El PRO nació para transformar, no para mirar la realidad desde la tribuna”, agregó.

“Nuestro espacio no administra la inercia: da discusiones difíciles y transforma. Tenemos experiencia, equipos y un método que funciona. Sin el PRO no existiría la Ciudad que hoy empuja al país y marca el rumbo”, planteó el jefe de Gobierno porteño.

También estuvo la ex gobernadores bonaerense María Eugenia Vidal, quien aseguró que en el 2027 “van a volver a ser protagonistas”. Asimismo, manifestó que desde la fuerza deben pensar y proyectar las bases “de este mundo nuevo que se está reconfigurando” y ”traérselo” a los ciudadanos argentinos.

“Tenemos que hacerlo desde el Estado. Apoyar lo que está bien, dejar de discutir lo viejo, dejar atrás las discusiones que otros países dejaron atrás, apoyar lo que está bien y plantear el futuro. Desde el PRO, tenemos que salir contagiar a la gente que está afuera. Salir a la calle convencidos de que defendemos el mejor proyecto y volver entusiasmar a otros”, afirmó.

Otro de los oradores fue Cristian Ritondo, actual presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados y quien, pese a su acercamiento a La Libertad Avanza (LLA), sostuvo que “ninguna reforma” que impulsó el Gobierno “podría haber sido posible sin la ayuda del PRO”.

El PRO realizó su plenario del Consejo Nacional para fortalecer su estructura partidaria y diseñar su estrategia electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2027, en un encuentro que implicó la reaparición de Macri en una actividad partidaria.

Previo a su discurso de cierre, Macri había participado de una entrevista en la previa del evento desde un streaming propio denominado ‘Protagonistas del Futuro’, donde calificó a su espacio como una fuerza “confiable y predecible”.

Con un aire muy similar al de su campaña del 2015, al ex mandatario se lo vio distendido y confiado en que un país diferente es posible en el 2027 porque “siempre hay esperanza de que se puede un futuro mejor”. También sostuvo que el PRO está “vigente” a pesar de estar “un poquito más viejitos”.

“Siempre fui honesto. Desde el PRO le decimos a la gente pasa esto y hay que trabajar y no vender espejitos de colores como hace el populismo todo el tiempo y después vuela todo por el aire. Este es el camino a la felicidad”, señaló.