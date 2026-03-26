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Los diputados ya pueden enviar las preguntas por escrito para el informe de Adorni

Muy cuestionado por la oposición en torno a su patrimonio, más respaldado por el Gobierno, el jefe de Gabinete debutará en una sesión informativa el próximo 29 de abril en la Cámara baja. Milei anunció que asistirá.

A partir de las 9 de este jueves se habilitó el plazo para que los diputados nacionales puedan enviar sus preguntas para el informe por escrito del jefe de Gabinete, que luego tendrá su instancia verbal con la presentación de Manuel Adorni ante la Cámara baja el próximo 29 de abril.

Así lo anunció el ministro coordinador en la primera conferencia de prensa que dio luego del escándalo en el que se vio involucrado: lo que comenzó con cuestionamientos por subir a su esposa al vuelo oficial hacia Estados Unidos a comienzos de marzo, se complicó luego para él con acusaciones y denuncias sobre un vuelo privado a Punta del Este y propiedades que todavía no figuran en su declaración jurada.

Acompañado por parte del Gabinete, en señal de fortaleza, Adorni habló este miércoles desde Casa Rosada, donde se cruzó fuerte con periodistas. Luego de confirmar que hará su debut en el Congreso, el propio presidente Javier Milei dijo a través de las redes sociales que irá a bancarlo. “NO ME LO PIERDO. AHÍ ESTARÉ…!!! CIAO!”, publicó el mandatario.

Según supo parlamentario.com, se encuentra habilitado desde este jueves el plazo de 48 horas para la carga de los requerimientos dirigidos al jefe de Gabinete, luego de que a los presidentes de bloques e interbloques les llegara la nota correspondiente. Así, las preguntas se recibirán hasta el próximo lunes a las 9 para su validación.

De acuerdo al artículo 101 de la Constitución Nacional, “el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”.

El último informe de gestión fue el de Guillermo Francos el 27 de agosto de 2025, en Diputados. Aunque se esperaba que esta vez fuera el Senado, Adorni comenzará por la Cámara baja.

https://x.com/JMilei/status/2036871368231248123

Parlamentario

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