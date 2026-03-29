La vacuna que previene seis cánceres tiene cobertura baja y genera alarma sanitaria

La dosis se aplica a los 11 años en todo el país. Es obligatoria y gratuita en Argentina. Especialistas alertan por cobertura insuficiente y problemas de provisión en la provincia de Buenos Aires.

Hay una vacuna capaz de prevenir al menos seis tipos de cáncer. En Argentina forma parte del calendario obligatorio, es gratuita y se aplica en una sola dosis a los 11 años. Sin embargo, la cobertura sigue siendo baja: solo la recibió la mitad de la población objetivo. Se trata de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), asociada a tumores de cuello uterino, vulva, vagina, pene, ano y garganta.

El 26 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. La fecha busca promover la vacunación y la detección temprana. En la provincia de Buenos Aires, autoridades sanitarias advierten además por demoras y faltantes de vacunas del calendario nacional, que dependen de la provisión del Gobierno nacional a las provincias.

Especialistas del sistema sanitario bonaerense señalan que existen más de 200 variantes de VPH. Es un virus muy frecuente: se estima que ocho de cada diez personas con vida sexual activa lo contraerán en algún momento. Algunos tipos causan verrugas, otros no generan síntomas y el organismo puede eliminarlos. Otros, en cambio, persisten durante años y pueden derivar en cáncer, en especial el de cuello uterino.

En la Argentina se diagnostican cada año entre 4.500 y 5.000 casos de ese tumor. La enfermedad provoca más de 2.200 muertes anuales.

“En la provincia de Buenos Aires el cáncer de cuello uterino causa alrededor de 1.000 muertes por año. Más del 80% ocurre en mujeres mayores de 40 años y afecta principalmente a personas con mayores dificultades de acceso al sistema de salud”, explicó Silvia Ferroni, coordinadora del área de prevención y promoción del Instituto Provincial del Cáncer.

A pesar de que se puede prevenir, la vacunación oportuna contra el VPH en territorio bonaerense alcanza al 46,9% de las mujeres y al 40,1% de los varones.

“La vacuna permite hacer prevención primaria del cáncer de cuello de útero y se indica a los 11 años porque se considera una edad previa al inicio de la actividad sexual”, señaló Ferroni.

En la consulta médica suele surgir otra duda: si el preservativo previene el VPH. Los especialistas aclaran que es una herramienta clave, pero no suficiente para evitar la infección.

“No previene el VPH, pero sí reduce otras infecciones de transmisión sexual que facilitan que el virus se replique y se vuelva persistente”, indicó Ferroni.

Vacuna gratuita y obligatoria

La vacuna comenzó a comercializarse en 2006 y tenía un costo alto. Poco después, el Estado argentino la incorporó al calendario nacional.

“La inclusión para niñas de 11 años se definió en 2011 y en 2017 se sumó a los varones de la misma edad nacidos a partir de 2006”, recordó Ferroni. Al principio el esquema incluía tres dosis. Con el tiempo se simplificó y hoy alcanza con una.

En la actualidad, la provincia de Buenos Aires enfrenta dificultades en el stock de vacunas por demoras en los envíos desde la Nación. Según autoridades sanitarias provinciales, hay plazos incumplidos y anuncios que no se concretaron. La situación genera incertidumbre en la continuidad de las campañas y en la cobertura.

La Ley 27.491 establece que el Estado nacional debe garantizar la compra, provisión y distribución de las vacunas del calendario obligatorio. El cumplimiento de esa tarea es clave para la planificación sanitaria de las provincias y el acceso equitativo a la inmunización.

El avance del test de VPH

La prevención del cáncer de cuello uterino también incluye el diagnóstico temprano. En la década de 1980, la actriz Tita Merello difundió un mensaje que se volvió conocido: “Mujer, hacete el Papanicolaou”. Ese estudio permitió durante años detectar lesiones en el cuello uterino.

Hoy se suma otra herramienta: el test de VPH, que identifica el virus antes de que aparezcan lesiones. Si el resultado es negativo, no se necesitan nuevos estudios durante cinco años.

“El test de VPH es un estudio de biología molecular que detecta partículas de ADN del virus”, explicó Marina Pifano, titular del Instituto Provincial del Cáncer.

Según detalló, en 2023 la provincia compró insumos para realizar estos análisis con laboratorios ya instalados y avanzar en la detección y tipificación del virus.

“El test anticipa en unos cinco años la aparición de una lesión, que es lo que detecta el Papanicolaou. En países de Estados Unidos y Europa ya se utiliza como estrategia principal”, agregó Ferroni.

El Instituto Provincial del Cáncer implementó el test en hospitales de 33 municipios bonaerenses, entre ellos Bahía Blanca, Escobar, Tigre, Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, Morón, Tres de Febrero, Moreno, General Pueyrredón, Necochea, La Plata y La Matanza.

Según Pifano, la provincia también comenzó a aplicarlo en unidades penitenciarias a partir de un trabajo conjunto con las áreas de Justicia y Salud.

Para 2026, el plan oficial prevé ampliar el test a hospitales y centros de salud de Coronel Suárez, Junín, Colón, Pergamino, Berazategui, Las Flores, Roque Pérez, Veinticinco de Mayo y Presidente Perón.