La Provincia no aplicará la reforma de la VTV impulsada por Nación

El gobierno que conduce Axel Kicillof confirmó que no aplicará las reformas impulsadas por Nación en la VTV y mantendrá los controles con el sistema actual.

El gobierno bonaerense confirmó que no aplicará los cambios anunciados por Nación en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV). De esta manera, el control seguirá funcionando con las reglas actuales en territorio bonaerense.

La definición se conoció luego de que el gobierno de Javier Milei anunciara una reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La iniciativa propone extender los plazos de revisión y habilitar más lugares para realizar el trámite.

Sin embargo, desde la administración del gobernador Axel Kicillof dejaron en claro que no está en análisis aplicar esas modificaciones en territorio bonaerense y que el sistema continuará funcionando como hasta ahora.

Entre los cambios planteados por el Ejecutivo nacional figura la extensión de los plazos para los controles. La propuesta contempla que los vehículos cero kilómetro realicen la primera revisión recién a los cinco años y que las unidades de hasta diez años de antigüedad tengan controles cada dos años.

En tanto, los vehículos con más de diez años deberían continuar con la verificación anual. Según los detractores de la iniciativa, esa modificación carece de respaldo técnico y podría implicar mayores riesgos en materia de seguridad vial.

Desde el gobierno bonaerense señalaron que la VTV “es muy necesaria como funciona en la actualidad” y remarcaron la importancia de sostener los controles, sobre todo en un contexto en el que la Nación redujo la inversión en rutas.

Los cambios que propone Nación y la postura de la Provincia

La reforma impulsada desde el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger busca simplificar el proceso, reducir costos para los conductores y ampliar la oferta de lugares donde realizar el control técnico.

Para ello, la iniciativa plantea habilitar talleres y concesionarias de distintas jurisdicciones para realizar la revisión, siempre que cuenten con instalaciones y equipamiento adecuados.

Desde la administración provincial advirtieron que esa flexibilización podría implicar riesgos, ya que permitiría que más establecimientos realicen los controles sin el sistema de supervisión actual.