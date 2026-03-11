Kicillof inauguró la nueva Escuela Primaria N°25

Además, el Gobernador entregó motos y patrulleros para fortalecer la seguridad local.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de inauguración de la Escuela Primaria N°25 en el municipio de General Rodríguez, junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y el intendente local, Mauro García. Además, con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, entregó motos y patrulleros para fortalecer la seguridad en el distrito.

“Cuando en un municipio como General Rodríguez crece mucho la población, los vecinos y vecinas necesitan de más y mejor infraestructura para poder concretar sus proyectos y soñar con un futuro mejor”, sostuvo el Gobernador y agregó: “En la Provincia estamos en contra del ’sálvese quien pueda’: acá trabajamos solidariamente y en comunidad para que todos tengan mejores condiciones de vida y más oportunidades”.

En ese sentido, Kicillof afirmó: “Esta nueva escuela es el resultado de la lucha de la comunidad educativa del barrio Güemes: ahora muchas familias dejarán de trasladarse largas distancias para llevar a sus hijos a la escuela porque cuentan con una institución pública y de calidad, de doble jornada, cerca de sus casas”.

A partir de una inversión de $4.188 millones financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la nueva escuela primaria ubicada en el Polo Educativo del barrio Güemes cuenta con 12 aulas, biblioteca, sala de plástica, SUM y patio. La institución será de doble escolaridad y permitirá que las familias dejen de trasladarse a escuelas alejadas del barrio.

Por su parte, Terigi remarcó: “En la Provincia queremos que las escuelas bonaerenses contribuyan a un país que incluya a todos y a todas, y para lograr eso es necesario un Estado presente y cerca de la gente”. “Este nuevo edificio que hoy se hace realidad es lo que se merecían los alumnos, las alumnas y las familias del barrio Güemes”, agregó.

“Esta escuela no solo es un espacio de aprendizaje, es también un lugar de construcción de comunidad y de futuro: contra el discurso del individualismo, en la Provincia tenemos un Estado que nos da la esperanza de que existe un camino mejor para todos y todas”, subrayó el intendente García.

Durante la jornada, Kicillof y Alonso hicieron entrega de 8 motos y 7 patrulleros para fortalecer las tareas de prevención y combate del delito en distintos barrios del distrito. Además, recorrieron la obra de ampliación y remodelación del Destacamento Güemes, donde se trasladarán los efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación que ya se despliegan en la localidad.

Por último, Kicillof concluyó: “Esta nueva base de la Fuerza Barrial de Aproximación es la número 31 que sumamos en la Provincia: invertimos para que haya más personal policial, patrulleros y equipamientos destinados a llevar tranquilidad a los bonaerenses”. “A diferencia de lo que piensa el Gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires estamos convencidos de que el acceso a la educación y a la seguridad son derechos que deben ser garantizados por el Estado”, concluyó.

Estuvieron presentes el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; la directora de la institución educativa, Aldana Reyna; autoridades judiciales; funcionarios y funcionarias locales.