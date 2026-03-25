Incendio en un depósito de garrafas en Mariano Acosta: reportan explosiones y heridos

Afirmaron que los envases volaron a centenares de metros. Hay varios heridos. El siniestro es de tal magnitud que las columnas de humo y fuego son visibles a gran distancia en el oeste del Gran Buenos Aires.

Un depósito de garrafas se incendió este miércoles por la mañana en la localidad de Mariano Acosta, en el partido de Merlo. La situación se volvió dramática cuando las garrafas comenzaron a explotar: las detonaciones se extendieron durante más de una hora y los vecinos contaron que volaban más de 300 metros y llegaban hasta sus casas. Hay varios heridos, al menos uno grave.

“Empezamos a escuchar las explosiones y nos despertamos sin saber qué pasaba. En un momento se calmó, pero empezó de nuevo, sacamos los vidrios de la casa para que no exploten”, contó Noelia, una vecina, en diálogo con TN. “Estoy encerrada y sin poder salir de mi casa”, agregó.

Francisco, dueño de un local de electricidad ubicado frente al depósito, relató por su parte: “Vuela todo por el aire. Cerré todo y corté la luz. Tengo mi casa al lado: voló un pedazo de garrafa y me rompió el tanque de agua. A un metro de donde estoy cayó un pedazo de 40 centímetros de una garrafa”.

Columnas de humo y fuego

El fuego comenzó en las primeras horas del día en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres. No se confirmó si había personas en el interior al momento del incendio.

Hay equipos de emergencias trabajando en el lugar y se reportaron varios heridos En uno de los videos viralizados se alcanzan a ver a los involucrados con quemaduras en las piernas.

La directora del Hospital Eva Perón de Merlo, Sandra Caravajal, contó que allí llegaron cinco heridos. Uno de ellos es un joven de 18 años, que esta mañana estaba ingresando a quirófano con hundimiento de cráneo. “Es el chico que lamentablemente tuvo la caída de la garrafa y ahora entra a neurocirugía. Tiene una fractura con hundimiento”, detalló.

El siniestro es de tal magnitud que las columnas de humo y fuego son visibles a gran distancia en el oeste del Gran Buenos Aires. Equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.

Por precaución, los vecinos de la cuadra comenzaron a autoevacuarse. Los bomberos recomendaron resguardarse, cubrir la nariz y boca para evitar la inhalación de humo tóxico y alejarse del local.