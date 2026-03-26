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Habilitan una nueva conexión aérea entre Argentina y Brasil

Latam y Gol volarán desde julio entre San Pablo y Ushuaia.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía autorizó a Latam Airlines Brasil a operar la ruta San Pablo–Ushuaia para servicios regulares internacionales de pasajeros y carga, en el marco de los convenios bilaterales vigentes entre ambos países y del Memorándum de Entendimiento sobre Cielos Abiertos firmado en 2024.

Lo hizo mediante la Disposición 2/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, y esta nueva conexión comenzará a operar el 1º de julio con cuatro frecuencias semanales, sumándose a las más de 270 frecuencias nuevas generadas a partir de la firma de acuerdos de cielos abiertos en América del Sur y del proceso de desregulación del sector aerocomercial impulsado por la gestión de Javier Milei.

Paralelamente, la empresa Gol Linhas Aéreas comenzará a operar la misma ruta el 2 de julio con tres frecuencias semanales.

La nueva conexión unirá el sur del país con la ciudad brasileña de San Pablo sin necesidad de pasar por Buenos Aires, brindando mayor comodidad a los usuarios y optimizando los tiempos de viaje.

Anteriormente no existía una conexión directa entre la capital fueguina y San Pablo; a partir de julio, con la operación de ambas compañías, habrá una frecuencia diaria. Esto refleja una mayor competencia, más oferta para los pasajeros y mayor conectividad para el interior del país.

“Este es un reflejo del modelo de cielos abiertos y de la apertura del sector aerocomercial, en el que la libre competencia entre empresas genera beneficios directos para los usuarios del sistema”, señalaron fuentes gubernamentales.

De esta manera, se consolida el crecimiento sostenido del sector aerocomercial argentino, con récords históricos tanto en cantidad de pasajeros en aeropuertos como en número de operaciones en todo el país.

En febrero de 2026 se registraron 4.377.562 pasajeros en los aeropuertos de todo el país, según datos oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), lo que representa un incremento del 7% respecto del récord previo de febrero de 2025.

“Así, se continúa avanzando en la apertura del sector aéreo, con una mayor oferta de vuelos en un mercado más libre, ampliando la conectividad, incrementando las frecuencias y destinos, y promoviendo tarifas más competitivas mediante la apertura de nuevas rutas y la incorporación de más compañías aéreas en el país”, remarcaron las fuentes.

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