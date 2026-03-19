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Gran La Plata y Mar del Plata con la desocupación más alta de todo el país

Junto a distritos del Gran Buenos Aires y Río Gallegos, con 9,5%, registran los peores índices, de acuerdo con el Indec. Casi en el mismo nivel está San Nicolás.

El Gran La Plata y Mar del Plata, junto a distritos del Gran Buenos Aires, con 9,5%, registran los peores índices de desocupación del país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Están dos puntos por encima del 7,5% que se dio a conocer esta tarde.

En el aglomerado del Gran La Plata, la tasa de desocupación alcanzó el 9,5%, lo que representa a unas 45.000 personas que buscan trabajo activamente. Este centro urbano registra una tasa de actividad del 49,7% y una tasa de empleo del 44,9%. El nivel de subocupación se ubica en el 19,9%, mientras que el 24,6% de los ocupados demanda otro empleo.

Por su parte, Mar del Plata presenta una tasa de desocupación idéntica, afectando a 33.000 personas. El informe indica para este aglomerado una tasa de actividad del 52,1% y una de empleo del 47,2%. En cuanto a la presión sobre el mercado laboral, la subocupación horaria es del 12,2% y los ocupados demandantes de empleo representan el 11,8%.

En el norte de la provincia, el aglomerado San Nicolás-Villa Constitución registró una desocupación del 9,4%, lo que equivale a 8.000 personas desocupadas. Sus tasas de actividad y empleo se situaron en 43,7% y 39,6%, respectivamente. Asimismo, este punto geográfico muestra que un 12% de su población ocupada busca activamente otro puesto de trabajo.

Hacia el sur, el aglomerado Bahía Blanca-Cerri reportó indicadores de desocupación menores a los anteriores, con un 6,4%, alcanzando a 10.000 personas. La tasa de actividad en esta zona es del 46,3% y la de empleo del 43,4%. En términos de intensidad, registra un 10,1% de subocupación y un 17,1% de ocupados que buscan otra ocupación.

Finalmente, el informe permite comparar estos datos con partidos del Gran Buenos Aires (Conurbano), donde la desocupación también es del 9,5%, pero por su densidad poblacional afecta a 604.000 personas. Este sector presenta una tasa de actividad del 48,1% y una de empleo del 43,5%, con una subocupación del 11,8%.

A propósito de los números de La Plata, Mar del Plata y Gran Buenos Aires, únicamente Río Gallegos (Santa Cruz) los iguala a nivel nacional.

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