Exigen explicaciones al Gobierno por el posible involucramiento argentino en la guerra en Medio Oriente

Pablo Juliano encabezó dos iniciativas referidas al conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán. Hay un pedido de informes con 35 preguntas para Pablo Quirno, Carlos Presti y Manuel Adorni. “El Presidente hace cosas payasescas en sus viajes, como decir irresponsablemente que la Argentina está en guerra”, cargó el diputado de Provincias Unidas.

En medio de las críticas al Gobierno nacional por la frase de Javier Milei en Nueva York sobre el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán y el “vamos a ganar”, el diputado nacional Pablo Juliano (Provincias Unidas) presentó un proyecto de resolución para conocer detalladamente el grado de involucramiento del Estado argentino en la guerra en Medio Oriente.

El pedido de informes está dirigido al ministro de Defensa, Carlos Presti; al canciller Pablo Quirno; y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En el mismo sentido, presentaron un proyecto de declaración para ratificar que es el Congreso de la Nación, quien por manda constitucional, debe resolver la intervención o no del país en un conflicto bélico.

Además de Juliano, acompañaron con sus firmas Alejandra Torres, Nicolás Massot, Mariela Coletta, Carolina Basualdo, María Inés Zigarán y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

“El Presidente hace cosas payasescas en sus viajes, como decir irresponsablemente que la Argentina está en guerra, poniéndonos a todos en peligro. Es el Congreso el que define si nuestro país entra en guerra. Argentina es un país de paz. Se lo digo a Milei y al mundo entero: no estamos en guerra con nadie y si pasa algo en nuestro país el responsable único será Javier Milei”, refirió Juliano en los fundamentos.

Con relación al pedido de informes, la resolución consiste en 35 preguntas dirigidas al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa y a la Jefatura de Gabinete para conocer si el Poder Ejecutivo ha realizado evaluaciones estratégicas sobre los riesgos geopolíticos, diplomáticos y de seguridad nacional derivados del posicionamiento adoptado por la República Argentina frente al conflicto referido.

En última instancia, el proyecto de resolución exige el detalle de la relación entre la República Argentina y los tres países involucrados en la guerra en Medio Oriente. “Dado los antecedentes que tiene la Argentina por los dos atentados terroristas de la década de los ‘90s, los diputados solicitan un informe para saber si el Gobierno Nacional ha evaluado las consecuencias diplomáticas o estratégicas que podrían derivarse de dichas declaraciones o posicionamientos”, concluyeron los integrantes de Unidos.