ENOTURISMO: Calendario de eventos Vinos Buenos Aires 

En abril, las bodegas bonaerenses invitan a disfrutar de una agenda de eventos enoturísticos con degustaciones, visitas guiadas, propuestas gastronómicas y experiencias especiales. Una oportunidad para descubrir la diversidad y riqueza de los Vinos Buenos Aires y recorrer destinos increíbles de la provincia de Buenos Aires, la Provincia Bonita Argentina.
TORNQUIST, PUEBLO TURÍSTICO SALDUNGARAY
11° FIESTA PROVINCIAL DE LA VENDIMIA
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Sábado 11 y domingo 12, desde el mediodía, en el Predio Ferrocarril, Saldungaray.
Descripción: Exposición de productores y bodegas, degustación y venta de vinos, gastronomía regional, paseo de artesanías y espectáculos en vivo. Organiza la Municipalidad de Tornquist. Saldungaray pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.
Más información: https://www.instagram.com/tornquistmunicipio/
https://www.facebook.com/TornquistMunicipio
https://www.instagram.com/desarrolloproductivotornquist/
https://www.facebook.com/desarrolloproductivotornquist
TANDIL
BODEGA CORDÓN BLANCO
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS
Fecha, hora y lugar: Martes a viernes, a las 11:00; sábados, a las 11:30 y a las 15:00; domingos, a las 11:00, en calle Galicia 1150, Tandil. Especial de Semana Santa: jueves, a las 15:00 y a las 17:00; viernes y sábado, 11:30, 15:00 y 17:00.
Descripción: Visitas guiadas por los viñedos y la bodega. Incluye degustación de hasta cuatro vinos. El valor varía según la cantidad de vinos a degustar. Duración: 1 hora y 30 minutos. No se suspende por lluvia. Organiza Bodega Cordón Blanco. Reservas al+5492494629356
Más información: https://www.instagram.com/cordonblanco/
BERISSO
COOPERATIVA DE LA COSTA
ENTRADA ARANCELADA SÓLO CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a las 11:00, en Cooperativa de la Costa. Punto de encuentro en av. Montevideo y calle 81, barrio Los Talas, Berisso.
Descripción: Visita guiada por los viñedos y por el establecimiento elaborador de vinos. Incluye degustación de tres vinos, acompañados con productos regionales. Se suspende por lluvia y/o crecidas del Río de La Plata. Menores de 12, gratis. Organiza Cooperativa de la Costa. Más información al+5492215249934 https://www.instagram.com/vinocostadeberisso/?hl=es
LUJÁN
VIÑEDO Y RESTO ZAFFRATELLI
DÍA DEL MALBEC
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS
Fecha, hora y lugar: Viernes 17, de 20:00 a 00:00, en avenida Emilio Mitre KM 11200, Ruta camino a Villa Ruiz, a 2 kilómetros de la estación del Pueblo Turístico Carlos Keen.
Descripción: Menú de tres pasos dedicado al malbec. Diseñado y pensado por la chef del lugar, para que cada plato y cada copa honren a la cepa insignia de Argentina. No se suspende por lluvia. Organiza: Viñedo y Resto Zaffratelli.
Más información al +5491132119836
https://www.instagram.com/zaffratelli/
LUJÁN
VIÑEDO Y RESTO ZAFFRATELLI
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS
Fecha, hora y lugar: Degustaciones y almuerzo: Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 17:00. Cena por pasos: Sábados, de 20:00 a 00:00, en avenida Emilio Mitre KM 11200, Ruta camino a Villa Ruiz, a 2 kilómetros de la estación de tren de Carlos Keen.
Descripción: Degustaciones de cuatro vinos con su bocadito de maridaje y almuerzo con gastronomía regional de alta calidad. No se suspende por lluvia. Organiza Viñedo y Resto Zaffratelli. Más información: Tel. +54911 32119836
https://www.instagram.com/zaffratelli/
BRANDSEN
VINOS Y TURISMO RURAL
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos, en estación Gómez, calle Trucco y diagonal Piermartini, Brandsen.
Descripción:Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo. Organiza Bodega Hocico Negro. Se suspende por lluvia. Reservas al +5491136016954
Más información: https://www.instagram.com/hociconegro/?hl=es
TORNQUIST
BODEGA SALDUNGARAY
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: Visitas guiadas, Jueves a domingos y feriados, de 11:00 a 18:00; catas dirigidas, viernes y sábados a las 19:00, en calle 120, zona rural cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray, Tornquist.
Descripción: Recorrido de 30 minutos por el interior de la bodega, explicación del proceso de elaboración de vinos, caracterización de terruño y laboreo. Incluye degustación de dos vinos. Catas dirigidas: taller sensorial de 1 hora y 30 minutos, donde se trabaja con tres vinos diferentes y se acompaña de una picada.
Organiza Bodega Saldungaray.
Más información: https://www.instagram.com/bodegasaldungaray/?hl=es
JUNÍN
BODEGA LAS ANTÍPODAS
ENTRADAS ANTICIPADAS CON CUPOS LIMITADOS
Fecha, hora y lugar: Sábados, a las 19:00, en Finca Las Antípodas, calle Garibaldi y Querandíes.
Descripción: Alojamiento en containers dentro de la finca, charla, recorrido y degustación de vinos con fiambres regionales. No se suspende por lluvia.
Organiza Bodega Las Antípodas.
Más información: https://www.instagram.com/lasantipodasok/