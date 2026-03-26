GastronomíaPortadaSociedad

ENOTURISMO: Calendario de eventos Vinos Buenos Aires 

En abril, las bodegas bonaerenses invitan a disfrutar de una agenda de eventos enoturísticos con degustaciones, visitas guiadas, propuestas gastronómicas y experiencias especiales. Una oportunidad para descubrir la diversidad y riqueza de los Vinos Buenos Aires y recorrer destinos increíbles de la provincia de Buenos Aires, la Provincia Bonita Argentina.

2.-Catálogo Turístico – Bodegas y Viñedos PBA (1)

TORNQUIST, PUEBLO TURÍSTICO SALDUNGARAY

11° FIESTA PROVINCIAL DE LA VENDIMIA

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 y domingo 12, desde el mediodía, en el Predio Ferrocarril, Saldungaray.

Descripción: Exposición de productores y bodegas, degustación y venta de vinos, gastronomía regional, paseo de artesanías y espectáculos en vivo. Organiza la Municipalidad de Tornquist. Saldungaray pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: https://www.instagram.com/tornquistmunicipio/

https://www.facebook.com/TornquistMunicipio

https://www.instagram.com/desarrolloproductivotornquist/

https://www.facebook.com/desarrolloproductivotornquist

TANDIL

BODEGA CORDÓN BLANCO

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Martes a viernes, a las 11:00; sábados, a las 11:30 y a las 15:00; domingos, a las 11:00, en calle Galicia 1150, Tandil. Especial de Semana Santa: jueves, a las 15:00 y a las 17:00;  viernes y sábado, 11:30, 15:00 y 17:00.

Descripción:  Visitas guiadas por los viñedos y la bodega. Incluye degustación de hasta cuatro vinos. El valor varía según la cantidad de vinos a degustar. Duración: 1 hora y 30 minutos. No se suspende por lluvia. Organiza Bodega Cordón Blanco. Reservas al+5492494629356

Más información: https://www.instagram.com/cordonblanco/

BERISSO

COOPERATIVA DE LA COSTA

ENTRADA ARANCELADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a las 11:00, en Cooperativa de la Costa. Punto de encuentro en av. Montevideo y calle 81, barrio Los Talas, Berisso.

Descripción: Visita guiada por los viñedos y por el establecimiento elaborador de vinos. Incluye degustación de tres vinos, acompañados con productos regionales. Se suspende por lluvia y/o crecidas del Río de La Plata. Menores de 12, gratis. Organiza Cooperativa de la Costa. Más información al+5492215249934 https://www.instagram.com/vinocostadeberisso/?hl=es

LUJÁN

VIÑEDO Y RESTO ZAFFRATELLI

DÍA DEL MALBEC

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Viernes 17, de 20:00 a 00:00, en avenida Emilio Mitre KM 11200, Ruta camino a Villa Ruiz, a 2 kilómetros de la estación del Pueblo Turístico Carlos Keen.

Descripción: Menú de tres pasos dedicado al malbec. Diseñado y pensado por la chef del lugar, para que cada plato y cada copa honren a la cepa insignia de Argentina. No se suspende por lluvia. Organiza: Viñedo y Resto Zaffratelli.

Más información al +5491132119836

https://www.instagram.com/zaffratelli/

LUJÁN

VIÑEDO Y RESTO ZAFFRATELLI

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: ⁠Degustaciones y almuerzo: Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 17:00. Cena por pasos: Sábados, de 20:00 a 00:00, en avenida Emilio Mitre KM 11200, Ruta camino a Villa Ruiz, a 2 kilómetros de la estación de tren de Carlos Keen.

Descripción: Degustaciones de cuatro vinos con su bocadito de maridaje y almuerzo con gastronomía regional de alta calidad. No se suspende por lluvia. Organiza Viñedo y Resto Zaffratelli. Más información: Tel. +54911 32119836

https://www.instagram.com/zaffratelli/

BRANDSEN

VINOS Y TURISMO RURAL

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos, en estación Gómez, calle Trucco y diagonal Piermartini, Brandsen.

Descripción:Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo. Organiza Bodega Hocico Negro. Se suspende por lluvia. Reservas al +5491136016954

Más información: https://www.instagram.com/hociconegro/?hl=es

TORNQUIST

BODEGA SALDUNGARAY

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Visitas guiadas, Jueves a domingos y feriados, de 11:00 a 18:00; catas dirigidas, viernes y sábados a las 19:00, en calle 120, zona rural cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray, Tornquist.

Descripción: Recorrido de 30 minutos por el interior de la bodega, explicación del proceso de elaboración de vinos, caracterización de terruño y laboreo. Incluye degustación de dos vinos. Catas dirigidas: taller sensorial de 1 hora y 30 minutos, donde se trabaja con tres vinos diferentes y se acompaña de una picada.

Organiza Bodega Saldungaray.

Más información: https://www.instagram.com/bodegasaldungaray/?hl=es 

JUNÍN

BODEGA LAS ANTÍPODAS

ENTRADAS ANTICIPADAS CON CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Sábados, a las 19:00, en Finca Las Antípodas, calle Garibaldi y Querandíes.

Descripción: Alojamiento en containers dentro de la finca, charla, recorrido y degustación de vinos con fiambres regionales. No se suspende por lluvia.

Organiza Bodega Las Antípodas.

Más información: https://www.instagram.com/lasantipodasok/

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

