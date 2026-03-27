En cadena nacional, Milei calificó de “histórico” el fallo por YPF y volvió a criticar a Axel Kicillof y Cristina Kirchner

El Presidente atribuyó a su administración todo el mérito por la decisión de la justicia de EE.UU. Fue después de que Kicillof le dijera que el fallo le da la razón al modo en que él diseñó la expropiación de la compañía.

El presidente Javier Milei aseguró que el fallo de la justicia de Estados Unidos que dio la razón al Estado argentino en la controversia por la expropiación de YPF es un “logro histórico” que “ nos saca de encima la espada de Damocles ” que pesaba sobre nuestras cabezas, y volvió a cargar contra el gobernador Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a los que acusó de “querer apropiarse de este resultado”.

Milei dio un mensaje breve desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, en el que se enfocó en atribuir todo el mérito por el fallo de la cámara de Apelaciones de Nueva York a su administración, en el marco de la polémica que se generó con Axel Kicillof, quien durante la tarde aseguró que la justicia de Estados Unidos determinó que el procedimiento de expropiación que él llevó adelante fue correcto.

“Hoy quieren leer la noticia como un logro de la administración que expropió las empresas en primer lugar”, dijo Milei. “ Hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretenden apropiarse de este resultado. Es importante que tengamos en claro que estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo”, argumentó el presidente.

Además, apuntó contra la administración de Alberto Fernández: “El juicio de YPF comenzó en la presidencia de Cristina Kirchner y se perdió en primera instancia en la presidencia de Alberto Fernández. Ahora la Argentina logró una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible, lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, simplemente ganamos “.

La polémica se dio luego de que temprano, cuando se conoció la noticia, Milei, que participaba de un acto oficial, dijo que el fallo se dio porque su gobierno arregló “las cagadas que hizo el inútil imbécil de (Axel) Kicillof y la corrupta y presidiaria de Cristina Kirchner”. Kicillof le salió al cruce: señaló que el fallo le da la razón al modo en que el Estado expropio el 51% de las acciones de YPF en 2012 y que los argumentos y los equipos de abogados siempre plantearon lo mismo desde entonces. Recordó además que Milei habló de pagar al Burdford con un “impuesto Kicillof” que planteó que paguen todos los argentinos. “Milei tendría que pedir perdón por apoyar a los fondos buitres ”, dijo Kicillof.

Por la noche, el Presidente dijo que “expropiar está mal porque es robar ”, pese a que el fallo que festejó, justamente, confirmó la legalidad de la decisión. Y le atribuyó a la estatización de YPF un efecto negativo sobre la economía argentina durante “doce años”. Para Milei, Cristina Kirchner y el gobernador Kiicillof “no sumieron en una aventura suicida” porque la estatización de YPF pudo derivar en una condena a pagar 18 mil millones de dólares, lo que “hubiese sido un peso inconmensurable ” para el proceso de recuperación económica que, según dijo, experimenta el país. “Nos pudo haber costado todo, nos pudo dejar fundidos y sin YPF”, señaló Milei.

“Nacionalismo barato de pacotilla”: así calificó Milei al discurso del kirchnerismo, que resaltó que la estatización de YPF permitió el desarrollo e Vaca Muerta y la consiguiente reversión del déficit energético del país. ” La única forma de garantizarla es con seguridad jurídica. Esto es el verdadero patriotismo”, Contrastó Milei “Los falsos soberanistas nos pusieron en riesgo y nos empobrecieron”, insistió.

Anunció y mensaje interno

Sin dar precisiones, el presidente anunció que envió al Congreso un proyecto para “modificar la Ley de Expropiaciones ”, como parte de las críticas al proceso de toma de control de la mayoría accionaria de la petrolera utilizado en 2012, que ahora la justicia estadounidense avaló.

La cadena nacional estuvo además marcada por un fuerte mensaje interno. Milei apareció acompañado por Manuel Adorni, su hermana Karina Milei y un elenco de funcionarios alineados con Santiago Caputo: el ministro de Economía, Luis Captuto y la secretaria legal y Técnica, María Ibarzábal. También estuvo el canciller Pablo Quirno.

“Este logro es consecuencia del trabajo del equipo jurídico del Estado, conducido por la secretaria legal y técnica y cerebro jurídico de esta gestión, María Ibarzabal Murphy, el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; los subprocuradores y sus equipos”, dijo Milei. “Destacamos además el rol del canciller, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el embajador Alec Oxenford”, añadió.

DIB.