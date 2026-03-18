El peronismo cargó fuerte contra Milei por $LIBRA: “Cobró $5 millones y estafó a 40.000 personas”; Bullrich los tildó de “hipócritas”

Martín Soria y Juliana di Tullio apuntaron contra el fiscal Eduardo Taiano y nombraron la resolución que designó a su hijo en organismo del Poder Ejecutivo. El recuerdo de los dichos de Diana Mondino sobre el presidente de la Nación.

A más de una hora y media del comienzo de la sesión ordinaria, el senador rionegrino Martín Soria presentó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por la difusión del token $LIBRA. Para el integrante del bloque Justicialista, lo que ocurrió el 14 de febrero del 2025, “no es un hecho anomalía, no es un error y la cripto-estafa es un modus operandi porque estamos en presencia de una estafador serial”.

La cuestión planteada por el exministro de Justicia del Frente de Todos se da en medio de los resultados del peritaje electrónico que reveló una presunta lista con varias decenas de llamadas telefónicas entre Mauricio Novelli, lobista del universo $LIBRA, y el presidente de la Nación. También hay conversaciones con Karina Milei, secretaria general de Presidencia, Demian Reidel y el asesor presidencial Santiago Caputo.

En segunda instancia, la senadora bonaerense Juliana di Tullio fue más allá y afirmó que “este es un gobierno de estafadores”, y reiteró a viva voz en pleno recinto de la Cámara alta: “El presidente de la República Argentina es una estafador y quiero que la ciudadanía sepa que cobró más de 5 millones para estafar a 40.000 personas”. También bromeó con el nuevo slogan del Poder Ejecutivo: “Dicen tener ‘la moral como política de Estado’, pero el presidente se hizo su propia estructura para que lo investiguen”.

El otro apuntado en las cuestiones de privilegio de Soria y Di Tullio fue el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación judicial por el Caso $Libra: “Sigue durmiendo ¿será porque el hijo trabaja con ‘aloe vera’ (Cristian) Ritondo? ¿o será porque trabaja con Karina Milei?”. Cabe recordar que Federico Taiano fue nombrado en agosto del 2024 como titular de la Unidad Ejecutora Temporaria “Unidad Bienes Decomisados” creada en la resolución 106/2024.

Haciendo uso de los diez minutos que el reglamento permite en las cuestiones de privilegio, el exministro de Justicia invocó los polémicos dichos de Diana Mondino, excanciller de la gestión libertaria, quien en una entrevista a un medio inglés fue consultada por el Caso $Libra y la presunta participación de Milei y consideró que “o es poco inteligente o es corrupto”. El rionegrino llamó como “un dilema” a la frase de la exministra.

Uno de los agravantes que planteó la senadora bonaerense fue que Javier Milei “usó su investidura presidencial para estafar porque sin el tuit no hubieran 40.000 estafados”. Repitió en más de una ocasión que el líder libertario “cobró 5 palos verdes para publicar”. “No me puede hablar de ‘la moral como política de Estado’”, señaló Di Tullio mientras era interrumpida por Bartolomé Abdala por el tiempo de la cuestión.

Pero el repudio no fue solamente contra el oficialismo: la legisladora peronista cargó -sin nombrarlo- contra el jefe de bancada radical, Eduardo Vischi, al recordar que firmó un proyecto para crear una comisión investigadora y luego votó en contra. “Vaya ‘ayudín’ le dieron a Milei porque la única que funcionó es la de la Cámara de Diputados porque no llegó la mano de Milei, así que no pueden hablar de la ‘moral como política de Estado’”, concluyó.

Minutos después, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, recogió el guante de las cuestiones de privilegio de todo el Justicialismo, a quienes acusó de “hipócritas”. Fue en ese momento que mencionó los procesos judiciales con posterior condena que enfrentaron Cristina Kirchner y Amado Boudou. “Nuestro presidente es absolutamente inocente”, cerró. Parlamentario.