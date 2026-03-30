El Gobierno oficializó el aumento del gas: así cambiarán las tarifas desde abril

La suba del 5,66% impacta en los usuarios de todo el país bajo el esquema de reducción de subsidios.

El Gobierno nacional oficializó este lunes un aumento del 5,66% en las tarifas de gas que comenzarán a regir desde el 1° de abril en todo el país, a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicadas en el Boletín Oficial.

La medida alcanza a todas las distribuidoras y se enmarca en el esquema de segmentación y recorte de subsidios energéticos vigente desde enero.

Según se informó oficialmente, la variación responde a dos factores principales: “caída del PIST en pesos por efecto del tipo de cambio, que reduce el costo del gas en el sistema” y la “aplicación del subsidio del 50% al gas por red (SEF), que impacta principalmente en los usuarios con asistencia”.

“La combinación de precios más bajos del gas y focalización de subsidios permite amortiguar el impacto en facturas”, aseguró el Gobierno.

Cómo se aplicará el aumento y qué cambia en la facturación

La normativa establece que las empresas deberán reflejar en sus facturas el Precio Anual Uniforme (PAU) y, cuando corresponda, las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En ese marco, las bonificaciones “aplicarán exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio que resulta del Plan Gas.Ar”, según lo previsto en el decreto 943/25. Esto significa que los descuentos estarán concentrados en los usuarios que mantengan subsidios, mientras que los restantes verán reflejada la tarifa plena en su factura.

El esquema apunta a racionalizar los subsidios y reducir el gasto estatal, con impacto directo en hogares y empresas de todo el país.

Cuánto pagarán los usuarios según la categoría de consumo

En el caso de Metrogas, que distribuye gas en la Ciudad de Buenos Aires y varios partidos del conurbano bonaerense, los nuevos valores se inscriben en la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que contempla 31 aumentos mensuales consecutivos entre 2025 y 2030.

Según la resolución 371/26, los montos para usuarios residenciales sin subsidios serán:

Categoría R1 (la más baja): $3824 en CABA y $4416 en el conurbano.

(la más baja): $3824 en CABA y $4416 en el conurbano. Categoría R4 (consumo más alto): hasta $91.000 en CABA.

Para el resto del país, la resolución establece los mismos criterios tarifarios, pero no se detallan los montos específicos por provincia o distribuidora, por lo que el valor exacto dependerá de cada compañía y región.