Día del Niño por Nacer: Vilma Ibarra acusó al Gobierno de “reivindicar” el terrorismo de Estado

La ex secretaria Legal y Técnica señaló como una contradicción que se celebre la vida del “Niño por Nacer” y la “defensa” de quienes “secuestraban mujeres”.

La ex secretaria Legal y Técnica de Presidencia Vilma Ibarra apuntó este miércoles contra la gestión de Javier Milei ante una publicación del Gobierno sobre el Día del Niño por Nacer y señaló como una contradicción que los libertarios “defendieran” a la vez a quienes “secuestraban mujeres embarazadas”, en referencia a la última dictadura militar.

Desde sus redes sociales, la ex funcionaria expresó además que ninguno de los miembros del Gabinete “tienen moral” ni tampoco les importa ”la vida de nadie”. “Sólo quedan turbios negocios y corrupción”, añadió.

La publicación a la que se refiere Ibarra está relacionada con la fecha del 25 de Marzo, en que se conmemora el Día del Niño por Nacer para hacer un “llamado a proteger a quienes aún no tienen voz”.

En su rol de defender políticas “pro-vida” y con una fuerte convicción anti aborto, el Gobierno sostuvo que asume “la dignidad inviolable de todo ser humano desde su concepción” y ratifica “la defensa de la vida” como el primer derecho fundamental, “del cual emanan todos los demás”.

NA