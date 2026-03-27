Política EconomiaPortada

Designaron a la nueva titular de la Oficina Anticorrupción

Se trata de Gabriela Carmen Zangaro, que ocupará el lugar de Melik.

El gobierno del presidente Javier Milei oficializó este viernes la designación de Gabriela Carmen Zangaro al frente de la Oficina Anticorrupción, según la resolución 194/2026 que se publicó en el Boletín Oficial.

Zangaro reemplazará a Alejandro Melik. La medida fue adoptada dentro de las medidas que adoptó el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El abogado Melik había asumido en el inicio de la gestión de Milei y su salida se concretó a mediados de este mes.

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