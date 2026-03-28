Córdoba. Capturaron una lampalagua de 2 metros en el patio de una casa

Sus dimensiones poco habituales la ubicarían entre las lampalaguas más grandes registradas en la provincia

Un sorpresivo episodio se registró durante la madrugada en barrio Villa Rivadavia de la ciudad de Córdoba, donde una lampalagua de gran tamaño fue hallada dentro de una vivienda y debió ser capturada por personal especializado.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:50, cuando efectivos de la Dirección Patrulla Rural acudieron a un domicilio tras recibir el llamado de alerta de los propietarios, quienes advirtieron la presencia del reptil.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de una lampalagua de aproximadamente dos metros de longitud, una dimensión poco habitual que la ubicaría entre las más grandes registradas en la provincia. El animal se encontraba en un sector de Avenida Ciudad de Valparaíso al 7600.

El operativo se desarrolló sin inconvenientes y permitió la captura segura del ejemplar, que fue resguardado en buen estado sanitario.

Traslado al Parque de la Biodiversidad

Una vez finalizado el operativo en el domicilio de Villa Rivadavia, el animal fue derivado al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad de Córdoba.

Allí, quedó bajo la disposición de la autoridad competente, donde recibirá los cuidados necesarios y se determinarán los pasos a seguir para su conservación.