Comienza la segunda semana del juicio por el hundimiento del ARA San Juan

El Tribunal Federal de Santa Cruz retomará hoy las audiencias. La querella de 34 familias de los 44 tripulantes aseguró que esta etapa será clave para determinar responsabilidades penales.

La segunda semana del juicio oral y público por el hundimiento del ARA San Juan se iniciará este lunes en el Tribunal Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos. La querella mayoritaria, integrada por 34 familias de los 44 tripulantes, calificó esta etapa como decisiva para esclarecer responsabilidades penales.

La abogada querellante, Valeria Carreras, dijo a la Agencia Noticias Argentinas que las expectativas son altas, ya que a diferencia de la primera semana, cuando se escuchó “el relato de los imputados autorizados a mentir”, en esta etapa los testimonios deberán ser veraces.

Carreras explicó que se prevé tomar declaración a 20 testigos, entre técnicos que informarán sobre las condiciones del submarino y ex comandantes que aportarán su versión basada en la experiencia. “De cada testigo hay que ser muy meticuloso, preguntar y repreguntar. Nuestro objetivo es exponer lo mismo que habían declarado en la instrucción y mostrar quiénes ocultaron información”, sostuvo.

La abogada señaló que los familiares seguirán exigiendo respuestas concretas, documentación completa y el fin del blindaje naval, recordando que todos los testigos tienen la obligación legal de decir la verdad.

Carreras también mencionó la presencia en la primera semana del juicio del Capitán de Fragata Daniel Lorenzo, auditor de la Armada y defensor en el Consejo de Guerra de algunos imputados y del ex jefe Marcelo Srur. “¿Quién está interesado en controlar y auditar este juicio? La defensa intentó presentar a Lorenzo como un asistente logístico, pero no hubo testigos que requerieran su intervención la primera semana. Esta semana cuestionaremos su papel”, concluyó.