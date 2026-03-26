Bahía Blanca: Una madre, sus hijos y su pareja murieron por inhalar monóxido de carbono

Una familia falleció por inhalación de monóxido de carbono el domingo en la ciudad de Bahía Blanca. La mujer, su pareja y dos hijos se habían mudado horas antes al departamento en que fueron encontrados.

La policía local entró al lugar, ubicado en la calle Undiano 69, el miércoles 25 tras un operativo de búsqueda por desaparición.

Los investigadores, luego de concluirse la autopsia y recibir el informe preliminar, confirmaron que la causa de muerte fue la intoxicación con gases tóxicos. El médico forense estableció que el accidente ocurrió el domingo, según contó el medio local La Brújula.

En tanto, de acuerdo con la reconstrucción del Diario La Nueva, las víctimas fueron identificadas como Evelin Michea, de 33 años; sus hijos de siete y tres años, y Ramón Gómez, su pareja, de su misma edad. Los cuatros se habían mudado ese mismo domingo.

Los efectivos de la DDI de Bahía Blanca entraron a la propiedad durante las tareas de campo correspondientes para una investigación por paradero, ya que la madre de Michea radicó una denuncia en la comisaría de Coronel Rosales el miércoles 25 de marzo. La mujer informó que perdió el contacto con su hija tras la mudanza de la familia a su nuevo hogar.

Al ingresar, la Policía Científica y miembros de Defensa Civil revisaron el departamento y detectaron señales compatibles con la acumulación de gases.

Los medios locales informaron que la investigación quedó a cargo de los peritos policiales y la fiscalía de turno para terminar de formalizar las circunstancias y el desarrollo del hecho. Los especialistas tomaron las muestras y registros correspondientes de las instalaciones para verificar el estado de los artefactos de calefacción y cocina.