Avanzan las obras en un sector clave de la Ruta 11 para agilizar el tránsito

Las obras en Ruta 11 avanzan con nuevas tareas viales, desvíos y mejoras que buscan optimizar el tránsito pesado y reducir demoras en la zona.
La Ruta 11 concentra nuevas obras en el partido de Magdalena, donde avanzan con trabajos clave para mejorar la circulación. La intervención se ubica entre la Ruta Provincial N°20 y el acceso al Barrio Militar, con el objetivo de agilizar el tránsito en un sector estratégico.
La Dirección Provincial de Vialidad ejecuta tareas de bacheo, repavimentación y pavimentación de banquinas. Los trabajos incluyen la colocación de estabilizado granular y una nueva carpeta asfáltica, en un tramo que presentaba deterioros y complicaciones para la circulación, especialmente para vehículos de gran porte.
Además, un convenio entre la Municipalidad de Magdalena y Vialidad suma obras complementarias. El plan contempla señalización horizontal y vertical, instalación de barandas de defensa, construcción de dársenas para transporte público e incorporación de iluminación en sectores clave del recorrido.
El administrador de Vialidad, Roberto Caggiano, explicó el impacto de las obras y detalló que “esta zona se caracteriza por tener un alto caudal de tránsito pesado hacia Punta Indio que, previo a esta intervención, debía pasar necesariamente por adentro de la ciudad”.
“Ahora van a empalmar en la Ruta Provincial Nº20, por lo que el transporte de carga transitará por una circunvalación, evitando el ingreso a Punta Indio, disminuyendo tiempos de viaje y agilizando la circulación de los camiones”, añadió el funcionario al respecto.
En paralelo, vale destacar, también continúan trabajos de transformación en otros tramos clave de la autovía.