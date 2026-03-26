Avanzan las obras en un sector clave de la Ruta 11 para agilizar el tránsito

Las obras en Ruta 11 avanzan con nuevas tareas viales, desvíos y mejoras que buscan optimizar el tránsito pesado y reducir demoras en la zona.

La Ruta 11 concentra nuevas obras en el partido de Magdalena, donde avanzan con trabajos clave para mejorar la circulación. La intervención se ubica entre la Ruta Provincial N°20 y el acceso al Barrio Militar, con el objetivo de agilizar el tránsito en un sector estratégico.

La Dirección Provincial de Vialidad ejecuta tareas de bacheo, repavimentación y pavimentación de banquinas. Los trabajos incluyen la colocación de estabilizado granular y una nueva carpeta asfáltica, en un tramo que presentaba deterioros y complicaciones para la circulación, especialmente para vehículos de gran porte.

Además, un convenio entre la Municipalidad de Magdalena y Vialidad suma obras complementarias. El plan contempla señalización horizontal y vertical, instalación de barandas de defensa, construcción de dársenas para transporte público e incorporación de iluminación en sectores clave del recorrido.

Obras en la Ruta 11

El administrador de Vialidad, Roberto Caggiano, explicó el impacto de las obras y detalló que “esta zona se caracteriza por tener un alto caudal de tránsito pesado hacia Punta Indio que, previo a esta intervención, debía pasar necesariamente por adentro de la ciudad”.

“Ahora van a empalmar en la Ruta Provincial Nº20, por lo que el transporte de carga transitará por una circunvalación, evitando el ingreso a Punta Indio, disminuyendo tiempos de viaje y agilizando la circulación de los camiones”, añadió el funcionario al respecto.

En paralelo, vale destacar, también continúan trabajos de transformación en otros tramos clave de la autovía.

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Kicillof: “La Provincia y los municipios no les vamos a dar la espalda a los bonaerenses que sufren necesidades”

DeportesMar del PlataPortada

El marplatense Horacio Zeballos es el número uno del mundo en dobles

PortadaSociedad

Escándalo en Escobar: expulsaron a una docente de secundaria por una relación con un exalumno

Política EconomiaPortadaSociedad

Habilitan una nueva conexión aérea entre Argentina y Brasil

Mar del PlataPortadaSociedad

Mar del Plata – Ansiedad, consumo y depresión: crecieron 103% las consultas a la línea de Salud Mental

GastronomíaPortadaSociedad

ENOTURISMO: Calendario de eventos Vinos Buenos Aires 

PortadaSociedad

MÁS DE 85 MIL NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES FUERON ABORDADOS POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN LA PROVINCIA

Política EconomiaPortada

Los diputados ya pueden enviar las preguntas por escrito para el informe de Adorni

PortadaSociedad

Bahía Blanca: Una madre, sus hijos y su pareja murieron por inhalar monóxido de carbono

PortadaSociedad

Una mujer murió tras ser atropellada al intentar cruzar la Ruta 2 en Coronel Vidal

Política EconomiaPortada

Villarruel conmemoró el Día del Niño por Nacer: “La grandeza de nuestra Patria comienza con la familia“

Política EconomiaPortada

Adorni dijo que no tiene “nada que esconder” y que construyó su patrimonio antes de llegar al Gobierno

Mostrar más