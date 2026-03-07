Nuevo aumento salarial para la Policía bonaerense que alcanzará un 11% acumulado, además de mejoras en el plus por uniforme y en el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD).

El incremento se aplicará de manera escalonada: 5% en marzo y 2,5% en abril, que se suman a las subas otorgadas previamente de 2% en enero y 1,5% en febrero.

De esta manera, el aumento total para el primer tramo del año alcanza el 11%, impactando en los distintos escalafones de la fuerza.

Además, el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD) también tendrá una actualización importante. A partir de febrero registra un incremento adicional del 22,7%, lo que llevará a una mejora acumulada del 36,4% hacia abril.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, se refirió al acuerdo y destacó el esfuerzo fiscal en el actual contexto económico.

“En un contexto económico complejo y con menos recursos por las políticas del Gobierno nacional, seguimos defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad”, señaló el funcionario.

La actualización salarial impacta en todos los rangos de la Policía de la Provincia, desde oficiales hasta comisarios generales, e incluye además una compensación por mantenimiento de vestimenta, uniformes y equipos.

De acuerdo con la planilla oficial difundida por el gobierno bonaerense, desde abril de 2026 los montos se actualizan en cada jerarquía, reflejando el incremento acordado en la paritaria estatal.

En detalle, los nuevos valores contemplan sumas diferenciadas según el escalafón general y comando, así como también para el escalafón profesional, administrativo, técnico y de servicios, incluyendo al personal del sistema de emergencias.

Cuánto cobrará cada rango de la Policía bonaerense desde abril

De acuerdo con la planilla oficial difundida por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, los salarios de la Policía bonaerense tendrán una actualización desde el 1° de abril de 2026, con montos diferenciados según la jerarquía dentro del escalafón general y comando.

En concreto el monto del aumento salarial al 1º de abril quedan establecidos de la siguiente manera:

Comisario General: $562.472,75

Comisario Mayor: $399.758,73

Comisario Inspector: $352.299,58

Comisario: $302.481,74

Subcomisario: $270.165,79

Oficial Principal: $187.268,70

Oficial Inspector: $170.480,53

Oficial Subinspector: $162.123,32

Oficial Ayudante: $155.394,96

Oficial Subayudante: $149.763,01

Mayor: $265.872,06

Capitán: $245.865,84

Teniente Primero: $173.430,95

Teniente: $162.208,81

Subteniente: $157.382,21

Sargento: $154.286,68

Oficial de Policía: $148.037,21

Además, la actualización salarial incluye una compensación por mantenimiento de vestimenta, uniformes y equipos, que también tendrá un incremento desde abril.

En ese marco, el monto destinado a este concepto pasará a $60.826 para el escalafón general y comando, mientras que para el escalafón profesional, administrativo, técnico y de servicios será de $30.413.