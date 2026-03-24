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Argentina dijo “Nunca más”: masiva marcha a 50 años del golpe militar

“Son 30 mil y que nos digan dónde están”, expresaron los organismos de Derechos Humanos sobre los desaparecidos en el acto central que se realizó en Plaza de Mayo por los 50 años del Golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

La lectura del documento, que redactaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, tuvo a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, y al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel sentados en primera fila. Y palabras cargadas con un pedido al Gobierno en torno a la cifra de desaparecidos. Porque no faltaron los cuestionamientos al presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

“Estamos juntos nuevamente en esta histórica plaza y en todas las del país con profunda convicción para afirmar que la memoria se defiende luchando”, manifestaron los organizadores en la lectura.

Al cuestionar la postura del Gobierno, que relativiza la cifra de desaparecidos, los organismos señalaron que “son 30 mil y fue genocidio”.

“No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Combatían a los que querían, como hoy, convertir a la Argentina en una colonia yanqui”, arengaron.

También hubo referencias a la militancia de los detenidos desaparecidos. “Lucharon por una sociedad sin opresión sin explotación, venimos de esas tradiciones y recrear la lucha popular contra el gobierno de Milei y Villarruel”.

La frase despertó gritos de los manifestantes, con “Milei basura vos sos la dictadura” como consigna preponderante.

“Hay gobiernos de derechas junto con el imperialismo que atacan a pueblos de nuestro continente. El golpe de Estado de 1976 instaló un nuevo modelo económico, con la desindustrialización y la primarización de la economía, acompañado con una apertura indiscriminada de las importaciones. El terrorismo de Estado intentó desarticular el alto nivel de organización y participación política y consciencia social que amplios sectores del pueblo alcanzaron”, expresaron los organizadores.

Y remarcaron que “se pusieron en funcionamiento 800 centros clandestinos, se robaron bebés. La mayoría de los detenidos desaparecidos fueron torturados y fusilados”, agregaron.

También denunciaron que “los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. La desaparición forzada no es tema del pasado, sino del presente”, aseguraron.

Organismos de derechos humanos concretaron la marcha en Plaza de Mayo para conmemorar el 50 aniversario del Golpe de Estado de 1976, por lo que se realizaron movilizaciones en las ciudades más importantes del país por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia.

NA

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