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Ante la caída de la demanda, una fábrica de herramientas baja la persiana y despide a 40 personas

La firma opera en Santa Fe y otras lugares del país, que seguirán abiertos.

Por la caída en la demanda, la marca de herramientas Bahco, propiedad de la empresa SNA Europe, anunció que deja de fabricar en su planta de Santo Tomé, en Santa Fe, y despedirá a 40 personas.

La empresa informó que “esta decisión responde a la necesidad de adaptar nuestro modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico”.

Según la Agencia Noticias Argentinas, la producción será transferida a otras plantas del grupo y, a partir de ahora, en Santo Tomé se concentrará la actividad comercial.

La firma aclaró que las operaciones de distribución, ventas y servicio continuarán funcionando con normalidad desde Santo Tomé.

El objetivo será garantizar el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y servicios de postventa en todo el territorio argentino. Agregó que la medida afectará a aproximadamente 40 empleados, que ya fueron desvinculados.

La empresa aseguró que cumplirá con todas las obligaciones legales correspondientes y llevará adelante este proceso con el máximo respeto por sus colaboradores. A nivel mundial, hoy tiene 10 plantas, ocho centros de distribución y 37 oficinas de ventas.

Ofrece un catálogo de más de 24.000 productos con 400 patentes registradas, con más de 20.000 distribuidores. Emplea a 12.800 trabajadores en 130 países, con $ 820,5 millones de ganancias netas y $ 4.250 millones de ventas netas.

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