Mar del Plata: Rompió la vidriera de un comercio, se cortó y casi se desangra

Ocurrió durante la madrugada en pleno centro. La mujer sufrió un profundo corte y debió ser asistida. Investigan si el hecho estuvo vinculado a un intento de robo.

Un confuso episodio se registró en la madrugada de este domingo en la zona céntrica, cuando una mujer atravesó la vidriera de una casa de telas y terminó gravemente herida tras cortarse con los restos del vidrio.

Según las imágenes aportadas por un vecino de la zona a LA CAPITAL, ocurrió alrededor de las 4.55 de este domingo y tuvo como protagonista a una mujer que, de acuerdo a las primeras reconstrucciones, pateó violentamente la vidriera de la casa de telas ubicada en Luro y España hasta destrozarla.

Al romper el cristal, se lesionó con los bordes filosos y sufrió un profundo corte que le provocó una importante pérdida de sangre. En la vereda y dentro del local quedaron esparcidos restos de vidrio y abundantes manchas hemáticas.

Los gritos no tardaron en despertar a los vecinos. “Me desperté con los gritos de que se desangraba, pedía auxilio”, relató una frentista. Otro vecino aseguró que momentos antes la misma mujer “estaba a los botellazos con otra y además discutía con la pareja. Era un escándalo”.

Según información extraoficial, residentes señalaron que apenas dos minutos antes del episodio habían pasado prefectos de rondín por la zona y que la mujer incluso se los habría cruzado. “Cuando pateó el vidrio no estarían a más de media cuadra de distancia”, afirmaron.

Además, consultados por este medio, los vecinos de Plaza Rocha remarcaron que “este es un hecho más de los que ocurren todas las noches. Estamos hartos, no se puede seguir así. Ya tuvimos reuniones con el Intendente, con Concejales, pero esto sigue”. Al mismo tiempo, uno de los habitantes de la zona aseguró que “tiene que haber mejoras en la atención, tanto en el 107 como en el 911, porque las respuestas no llegan a tiempo”.

Por ello y tras un llamado al 911 que alertó sobre la rotura del frente vidriado, personal de seguridad acudió rápidamente al lugar y encontraron el comercio dañado y a la mujer herida a pocos metros. De inmediato solicitaron asistencia médica y preservaron la escena para las actuaciones correspondientes, mientras se intenta determinar qué motivó el violento accionar.

Personal de salud asistió a la herida en el lugar y luego la trasladó bajo custodia para su atención médica. Fuentes consultadas indicaron que la pérdida de sangre fue considerable.

Si bien no se confirmó oficialmente que se tratara de un intento de robo, esa hipótesis no fue descartada por los investigadores, quienes analizan las circunstancias del hecho y las imágenes de cámaras de seguridad para determinar qué motivó la violenta rotura del comercio.

La fiscalía de turno interviene en el caso y dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.