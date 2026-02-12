Importante donación para el área de kinesiología

Los miembros de la Asociación Cooperadora agradecen a la Sra. Lic. en Kinesiología Mónica Martínez por la generosa donación realizada para el sector de kinesiología de nuestro hospital:
– 2 camillas y 6 camilleros
-2 almohadas y 4 fundas
-1 generador galvánico
–Electrodos
-pesas
-2 trípodes niño
-1 trípode adulto.
-6 toallas
-1 cuadro sistema muscular
Gracias Mónica Martínez por cerrar este ciclo como lo empezaste, entregándolo todo al hospital ¡Feliz jubilación! Tu gesto fortalece la labor como Cooperadora.
Laura Spinato
Analia M.de Díaz
Secretaria Presidente