El vicepresidente de la Rural vendió 24.000 hectáreas en la Provincia a un grupo inversor

Aunque no hubo confirmación oficial sobre el monto de la transacción, en el mercado agropecuario estimaron que la cifra supera los US$100 millones. La operación no solo involucró tierras, sino también un importante componente productivo, ya que en el paquete se incluyeron miles de cabezas de ganado y estructuras operativas.

La negociación, según informó el diario La Nación, se cerró el jueves pasado tras un proceso que demandó entre seis y siete meses. Sin embargo, fuentes cercanas a la familia indicaron que la decisión de avanzar con la operación se venía analizando desde hacía varios años, en el marco de una planificación patrimonial y sucesoria. La empresa vendedora fue SA Explotación de Campos y Montes del Río Bermejo, vinculada a la familia Pereda.

Los activos fueron adquiridos por el Grupo Faro Verde, una firma con base en Tandil y presencia en múltiples rubros vinculados al agro, la hotelería y el real estate.

En una de las operaciones más relevantes de los últimos meses en el mercado de campos bonaerense, Marcos Pereda, actual vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), junto a sus hermanos Matilde y Celedonio, se desprendieron de unas 24.000 hectáreas ubicadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, y sus hermanos concretaron la venta de dos establecimientos en la provincia de Buenos Aires al Grupo Faro Verde.

Los establecimientos transferidos fueron dos. Por un lado, un campo de aproximadamente 15.000 hectáreas en el partido de Olavarría, con un perfil predominantemente ganadero, aunque también destinado a la agricultura para la generación de alimento para la hacienda.

Por otro, unas 9.000 hectáreas en la zona de Herrera Vegas, partido de Hipólito Yrigoyen, a unos 30 kilómetros de Bolívar. Este último predio se caracteriza por su rol en la terminación de hacienda, con un volumen de alrededor de 30.000 cabezas por año, que también formaron parte del activo vendido.

Tras la concreción del acuerdo, Pereda definió la decisión como un paso natural dentro de la dinámica familiar. “Es momento de planificar las nuevas etapas familiares”, expresó, al tiempo que remarcó que el proceso se desarrolló de manera armoniosa. “Vamos a seguir estando en la Argentina y pensando en el futuro del país”, agregó, y anticipó que avanzará con nuevos proyectos dentro del sector agropecuario.

Desde la firma vendedora señalaron que la operación respondió a una “decisión estratégica de la familia propietaria”, motivada por la necesidad de cerrar una etapa de ordenamiento sucesorio. En esa línea, subrayaron que la transición se llevó adelante de manera ordenada y que se garantizará la continuidad de las actividades productivas bajo una nueva conducción profesional.

El Grupo Faro Verde

El grupo comprador, Faro Verde, comunicó que la adquisición se enmarca en una estrategia de crecimiento sostenido orientada a ampliar su escala productiva e integrar sus distintas unidades de negocio. La compañía desarrolla actividades en agricultura, ganadería, forestación y exportación de carne, además de participar en emprendimientos de turismo de alta gama, hotelería, cría de caballos de salto y proyectos inmobiliarios. Su director, José María Larocca, es conocido en el ámbito del deporte ecuestre y ha representado al país en competencias internacionales.

La figura de Pereda, además de su rol empresarial, ha tenido visibilidad en el debate público por la política agropecuaria. Meses atrás protagonizó un intercambio con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el que reclamó la definición de un cronograma para la reducción de los derechos de exportación. El dirigente rural sostiene que la previsibilidad en materia de retenciones resulta clave para la planificación productiva y las decisiones de inversión.

En este contexto, la venta de los campos no pasó inadvertida dentro del sector, donde las grandes operaciones continúan siendo leídas como señales sobre el reacomodamiento de estrategias empresariales, la búsqueda de escala y la reorganización patrimonial en un escenario económico todavía desafiante.