El radicalismo puso primera en este 2026: el nuevo bloque UCR recorrió intendencias en la provincia.

Los legisladores Alejandra Lorden, Valentín Miranda y Priscila Minnaard, llevaron adelante una recorrida por distintos municipios gobernados por el radicalismo, con el objetivo de acompañar las gestiones locales y fortalecer el vínculo entre la Legislatura y los gobiernos municipales, además de cimentar bases para el crecimiento del partido provincial.

En ese marco, visitaron el municipio de Pellegrini, donde fueron recibidos por la intendente Sofía Gambier, una de las jefas comunales jóvenes del radicalismo bonaerense, con quien conversaron sobre el trabajo territorial, el desarrollo local y los desafíos de gestión.

Posteriormente, los legisladores de la Cuarta, Sexta y Séptima sección recorrieron Trenque Lauquen junto al intendente Francisco Recoulat, interiorizándose sobre proyectos productivos, políticas públicas locales y la planificación del distrito.

La agenda incluyó también la participación en el 120° aniversario del municipio de Tres Lomas, donde gobierna el intendente radical Luciano Spinolo, una celebración que puso en valor la identidad, la historia y el crecimiento de la comunidad.

Durante la recorrida, la Presidenta del Bloque, Alejandra Lordén destacó: “El radicalismo tiene intendentes jóvenes, preparados y comprometidos con sus vecinos. Son gestiones que muestran que se puede administrar con responsabilidad, cercanía y visión de futuro. Estos municipios son ejemplo y apuntalan el desarrollo de la provincia.”

Y agregó: “Tenemos el desafío de mostrarle a toda la provincia las buenas gestiones radicales. Se abre una nueva etapa para los jóvenes radicales en la política bonaerense y desde el nuevo bloque radical vamos a acompañar de manera permanente a nuestros intendentes, trabajando en conjunto para dar respuestas concretas a los bonaerenses.”

La legisladora de la sexta, Priscila Minnaard manifestó:

“Hemos visitado gestiones que son ejemplo en nuestra Provincia, jóvenes intendentes que son inspiracion para todos nosotros, y que demuestran que el radicalismo sigue siendo un semillero de dirigentes capaces de administrar y llevar adelante políticas públicas modernas”.

Según Miranda, “Hay una generación joven que se preparó y hoy gestiona municipios con una administración eficiente, transparente y con visión de futuro. Sofía, Francisco y Luciano son ejemplos de cómo el partido puede aportar caras nuevas en toda la Provincia.”

Desde el flamante bloque UCR remarcaron que este tipo de recorridas permiten fortalecer el trabajo articulado entre la Legislatura y los municipios, consolidando una agenda común que priorice el desarrollo, la transparencia y la cercanía con los vecinos, generando un proyecto político superador para el partido en la provincia de Buenos Aires.