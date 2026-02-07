DOLORES PRESENTE EN LA FIESTA NACIONAL DEL AUTOMOVILISMO EN BALCARCE

El Municipio de Dolores estuvo presente en la Fiesta Nacional del Automovilismo, realizada en la ciudad de Balcarce, participando del Primer Foro Provincial del Deporte Motor, un espacio de intercambio y reflexión sobre el impacto y las oportunidades que genera esta actividad en la Provincia de Buenos Aires.

La delegación de Dolores asistió al encuentro invitados por el Subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, y el presidente de la COPAM, Matías Bustinogorri. En representación de la ciudad participó Juan Manuel Godio, Director de Turismo de Dolores, junto a las autoridades del Automotoclub Dolores, Jonathan Sturma y Fernando Gatti.

Durante el foro, que se desarrolló en el marco de la tradicional celebración nacional, se expusieron distintos proyectos vinculados al deporte motor como motor de desarrollo, haciendo hincapié en su relación con el turismo, la producción y el crecimiento regional. En ese contexto, se destacó el proyecto impulsado por el Municipio de Dolores denominado “El deporte motor como motor del desarrollo”, que pone en valor el potencial de esta actividad para generar oportunidades económicas y turísticas.

Asimismo, se remarcó que Balcarce y Dolores son las dos principales inversiones que la Provincia de Buenos Aires impulsa actualmente en materia de deporte motor, con el objetivo de ampliar y fortalecer los autódromos locales, consolidándolos como polos estratégicos para la realización de competencias, el desarrollo deportivo y la atracción de turismo.

La participación de Dolores en este importante evento reafirma el compromiso del Municipio con el fortalecimiento del deporte motor y su articulación con el turismo como ejes estratégicos para el desarrollo local.