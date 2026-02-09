Dolores: identifican a un hombre con pedido de paradero activo por robo

Personal policial que realizaba recorridas preventivas en la jurisdicción identificó en la vía pública a un ciudadano de 28 años, en la intersección de las calles Balcarce y Dorrego.

Al cursar sus datos por el sistema informático, el operador de turno constató que el individuo poseía un pedido de paradero activo, requerido por el Juzgado Correccional N° 3 de Lomas de Zamora, en una causa caratulada “Robo”, con fecha de alta 5 de septiembre de 2019.

Tras mantener comunicación con el Juzgado interviniente, se dispuso que el sujeto sea notificado para presentarse a la primera audiencia.