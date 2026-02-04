DESBARATAN BANDA VINCULADA A MÚLTIPLES ROBOS EN EL PARTIDO DE LA COSTA

A raíz de una investigación llevada adelante por la Subcomisaría de Costa del Este, en el marco de un hecho de robo ocurrido en perjuicio de un reconocido comerciante, se logró avanzar en el esclarecimiento de una serie de delitos cometidos en la región.

En dicho hecho, del interior de la vivienda del damnificado fueron sustraídos una importante suma de dinero y diversos bienes personales. Como resultado de las tareas investigativas, el personal policial logró identificar un vehículo Chevrolet Tracker, de color rojo, presuntamente utilizado para cometer los ilícitos.

Durante horas del atardecer, y tras un operativo de vigilancia realizado en jurisdicción de Santa Teresita, el rodado fue localizado junto a dos individuos, quienes intentaron darse a la fuga al advertir la presencia policial, siendo rápidamente aprehendidos.

Asimismo, se constató que el vehículo poseía pedido de secuestro activo, solicitado por la Comisaría de Villa Elisa, de La Plata, en el marco de una causa por el delito de robo.

En el interior del automóvil se secuestraron barretas, teléfonos celulares, computadoras portátiles, pasamontañas, guantes y distintos bienes personales vinculados a otros hechos delictivos perpetrados contra comerciantes y vecinos de San Bernardo, La Lucila del Mar y Mar de Ajó, entre otras localidades.

Ambos aprehendidos, mayores de edad y con amplios antecedentes penales, quedaron a disposición de la Justicia imputados por el delito de robos reiterados.