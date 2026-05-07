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Según un informe, cae “el sueño de la casa propia”

Los propietarios de casas y terrenos bajaron del 67,3% al 61,9%.

Llegar a la casa propia en Argentina es una materia pendiente y cada vez más compleja para las familias. Al respecto, el último informe de la Fundación Tejido Urbano registra una caída considerable de los propietarios de casas y terrenos, del 67,3% al 61,9%.

Es el dato más crítico del informe que analiza los cambios en las condiciones de vida en los hogares de los argentinos, según la Encuesta Permanente de Hogares entre 2016 y 2025.

Por su parte, subió la proporción de inquilinos del 17,7% al 20,5%. Esta situación es una tendencia en ascenso en las grandes ciudades del país.

De todos modos, hay una mejora en el servicio de agua y una caída en el del gas. En el informe se lo denomina como la “paradoja de los servicios”.

“Mientras que el acceso al agua potable y las cloacas registró leves incrementos, el gas de red sufrió una caída, pasando de cubrir el 71,4% de los hogares al 65%”, describe, y argumenta que “esto explica por qué la proporción de hogares que carecen de al menos uno de los tres servicios básicos aumentó del 44% al 47,3%”.

Respecto de la salud, se registra un éxodo de las prepagas al sistema público. El análisis muestra una disminución de las coberturas pagas de obras sociales y prepagas, que bajaron del 68,8% al 65,4%. Por su lado, el sistema público ahora debe atender a 1,8 millones de personas más que en 2016. Eran 8,5 millones de personas y ahora son a 10,3 millones.

El informe muestra una mejora en la educación. Los hogares con clima educativo “bajo y muy bajo” descendieron drásticamente del 52,8% al 39,7%, mientras que la población con nivel universitario completo aumentó del 22,1% al 24,8%.

El hacinamiento crítico de más de tres personas por cuarto bajó del 2,7% al 1,9%, lo que representa, a nivel nacional, unos 47.000 hogares menos en esta situación. Además, hubo una reducción en la cantidad de personas que viven cerca de basurales. Pasó del 7,1% al 5,3% y en zonas inundables del 11,2% al 8,2%, aunque esto último se vincula parcialmente con la sequía histórica reciente.

A continuación, se enumera la situación actual de los hogares urbanos con déficit:

  • 630.089 hogares residen en viviendas con materiales insuficientes.
  • 239.715 hogares tienen hacinamiento crítico.
  • 1.224.794 hogares carecen de condiciones de saneamiento adecuadas (baño).
  • 204.605 hogares acceden a agua potable fuera de la vivienda.
  • 918.291 hogares no acceden al servicio de agua corriente de red.
  • 2.765.076 hogares no cuentan con desagüe cloacal de red.
  • 3.571.131 hogares no acceden al gas de red.
  • 4.826.129 hogares carecen de acceso a alguno de estos 3 servicios.
  • 540.771 hogares viven cerca de basurales.
  • 836.665 hogares viven en zonas inundables.
  • 979.510 hogares tienen régimen de ocupantes de la vivienda.
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