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“Ni en pedo se va”, Javier Milei y sus reacciones más enérgicas sobre Manuel Adorni

El Presidente defendió al jefe de gabinete de las acusaciones por supuesto enriquecimiento ilícito, criticó al periodismo y apuntó contra el contratista Matías Tabar

Este miércoles por la noche, el presidente Javier Milei habló en una entrevista exclusiva con LN+ y se encargó de defender a Manuel Adorni tras el pedido de la senadora Patricia Bullrich para que el jefe de gabinete explique su situación patrimonial. El mandatario nacional dejó una serie de frases que ya comenzaron a viralizarse en redes sociales.

“Ni en pedo se va”, afirmó en relación la posibilidad de que el funcionario fuera desplazado del cargo ante su situación judicial. “No voy a ejecutar a una persona honesta”, agregó, en diálogo con los periodistas Luis Majul y Esteban Trebucq en LN+.

Además, en relación a las refacciones hechas en la casa del country Indio Cuá, afirmó: “Hablaban de una cascada y eran dos cañitos de agua”. El mandatario atacó al contratista, Matías Tabar, que declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que Adorni le pagó US$245.000 sin factura. “Es un militante kirchnerista y es muy dudoso todo su prontuario”, aseguró.

“Cuando los argentinos me eligieron a mí, eligieron a un tipo que es un puteador”, señaló en un tramo de la entrevista. En ese marco, indicó: “La gente valora más que sea honesto y les vaya con la verdad a que sea el rey de las formas”.

Otras frases de Milei:

  • “Si tuviera los dedos sucios, nadie se queda con los dedos sucios adentro de mi gobierno. Si he ejecutado a todos los que tenían una posible mancha, los ejecuté a todos”.
  • “Lo que hizo Patricia (Bullrich) fue espolear lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números”.
  • “[Manuel] Está hablando para justamente poder presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras engendradas por una gran mentirosa, como es la señora [Marcela] Pagano, que habrán escuchado las barbaridades que estuvo diciendo últimamente”.
  • “No voy a ejecutar en el altar del ego de ustedes, periodistas, a una persona honesta”.
  • “A mí el desgaste político no me importa, porque yo trato con seres humanos nobles, honestos, que vinieron a hacer grande a la Argentina nuevamente.
  • “Si ustedes se sintieron tocados como grupo corporativo por algo que dijo Manuel, que es verdad, bueno, lo siento, pero yo no voy a estar ejecutando gente honesta, porque eso es injusto”.
  • “Le dan entidad a [Matías Tabar] un mentiroso que además es un militante kirchnerista y que justamente es muy dudoso todo su prontuario”.
  • “Si ustedes quieren creer las mentiras, créanlas. Hablaban de unas cascadas y demás y se vieron que eran dos cañitos de agua”.
  • “Nadie se queda con los dedos sucios adentro de mi gobierno. He ejecutado a todos los que tenían una posible mancha, los ejecuté a todos”.
  • “Yo estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien”.
  • “El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia como hacen regularmente, que actúan de fiscales, de jueces, dictan sentencias y hacen juicios sumarísimos. O sea, se ponen por encima de la Constitución”.
  • “En el 2027 los argentinos determinarán si quieren seguir este camino de abrazar las ideas de la libertad y caminar hacia ser una potencia; o deciden el modelo cavernícola que nos va a hacer Cuba”.
LA NACION
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