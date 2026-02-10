Castelli: colisión por alcance y posterior incendio en Autovía 2

Este lunes se registró un siniestro vial en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 289, en el carril ascendente, donde se produjo una colisión por alcance seguida de un incendio.

El hecho involucró a un automóvil Honda Civic color blanco, conducido por un joven de 23 años, domiciliado en Mar del Plata, quien viajaba acompañado por una mujer de 26 años, también residente en esa ciudad, y un camión Mercedes Benz, guiado por un hombre de 43 años, igualmente oriundo de Mar del Plata.

Como consecuencia del impacto, la cabina del camión se incendió por completo, lo que motivó la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios, personal policial de Vial Castelli y servicios de emergencia.