CARNAVAL DEL SOL: HOY LA ELECCIÓN DE LA REINA

Anoche, frío no impidió disfrutar de otra gran jornada del Carnaval del Sol, en el Corsódromo Antú Kawin.

Hoy la programación continúa desde temperano a partir de las 18.00 con el Carnaval Infantil.

Finalmente, a las 21.30 se realizará la elección de la nueva Reina, para luego dar pasó al desfile de las tres comparsas Sheg Yenú, Sayén y Kuyen.

Recordamos que las entradas tienen un valor de $5000, se pueden adquirir plateaunotickets o en las boleterías. Las sillas salen $ 2000 y lo recaudado es a beneficio de la Cooperadora del Polideportivo.