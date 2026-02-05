Allanamientos por venta de drogas en Mar de Ajó Operativo “Mandale fruta”

Personal de la Delegación DROGAS ILÍCITAS DOLORES contando con la colaboración de personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio de La Costa y personal de Jefatura Departamental la Costa el día de hoy en horas de la mañana llevaron a cabo 6 allanamientos en la Localidad de Mar de Ajó y Nueva Atlantis, por Venta de Drogas.

La investigación que se originó por información recabada en la zona y Municipalidad La Costa, la cual daba cuenta de un sujeto que poseía una verdulería en la localidad de Mar de Ajó, la cual utilizaría como pantalla para la venta de droga. Es así que luego se recibió Oficio de la UFIyJ nro 3 Dolores a cargo del Dr. Marcos Scoccimarro, Ayudantía Fiscal de estupefacientes de Pinamar a cargo de la Dra. Carina Marisol Galante, disponiendo tareas investigativas al respecto.

El personal especializado de Drogas Ilícitas llevó a cabo sendas tareas investigativas logrando colectar elementos probatorios de la actividad ilícita que se encontraba desarrollando el investigado en la localidad de Mar de Ajó, el cual se hacía de la droga que traía del conurbano aprovechando los viajes al mercado central de Frutas y Verduras, la que luego vendía tanto en la verdulería como en otros puntos de venta, asimismo se identificaron lugares de ocultamiento utilizados por el investigado.

Con tales resultados el Sr. Agente Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías interviniente respectivas Órdenes de Allanamiento para los 6 domicilios, incluida la verdulería y Dando cumplimiento a las Ordene de Allanamiento se logró el secuestro de cocaína, marihuana, aparatos de telefonía celular que serán analizados en busca de más pruebas, balanza y otros elementos probatorios de la actividad ilícita.

Con tales resultados Fiscalía dispuso la aprehensión del principal investigado responsable que ya se encuentra a disposición de la justicia.