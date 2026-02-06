Accidente en autovía 2 con castellenses involucrados

Durante la jornada de este viernes, se registró un accidente de tránsito en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 181, en el carril ascendente, donde se produjo una colisión por alcance.

El siniestro involucró a un Peugeot 206, conducido por una mujer de 39 años, domiciliada en Castelli, y a una Fiat Strada junto a un Ford Focus, este último al mando de un hombre de 30 años, también con domicilio en Castelli.

A raíz del impacto, personal médico asistió a los ocupantes de los vehículos y procedió a su traslado al nosocomio local para controles de rutina.