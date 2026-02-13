A 213 años del juramento de la Bandera Nacional

La enseña patria fue jurada solemnemente el 13 de febrero de 1813 en las márgenes del río Pasaje (actual río Juramento y actual provincia de Salta) por el Ejército del Norte bajo el mando de Manuel Belgrano, como parte de la ceremonia de juramento de lealtad a la Soberana Asamblea General Constituyente del Año XIII.

Días después, el 20 de febrero de 1813 flameó por primera vez en el combate, durante la Batalla de Salta, (Campo Castañares) como representación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, obteniendo una victoria total frente al Ejército Realista.

El diseño definitivo de la bandera oficial lo estableció el Congreso de Tucumán el 20 de julio de 1816, debido a una iniciativa del diputado Juan José Paso, y ratificada por el mismo cuerpo en Buenos Aires, el 25 de febrero de 1818.

El 20 de febrero de 1813 se libró la Batalla de Salta, en la cual Belgrano logró un triunfo completo. Esta es la primera batalla que fue presidida por la bandera celeste y blanca, como bandera del Ejército del Norte. Concluida la batalla de Salta la bandera fue colocada en el balcón del Cabildo por Eustoquio Díaz Vélez y los trofeos apoderados de los realistas ubicados en la Sala Capitular.

