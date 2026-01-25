Tres heridos tras un choque entre un tren y un auto en la ruta 2

Ocurrió a la altura del kilómetro 391. Las víctimas, de 17, 23 y 40 años, fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos.

Un hombre, un joven y una adolescente sufrieron heridas luego de que se produjera un choque entre el automóvil en el que se trasladaban por la ruta 2 y un tren.

El hecho ocurrió poco después de las 14.30 de este domingo a la altura del kilómetro 391 de la autovía, por motivos que son materia de investigación.

Según trascendió, el choque se produjo por motivos que son materia de investigación, y entre la formación 304 de Trenes Argentinos y un Peugeot 206 de color rojo en el que iban un hombre de 40, un joven de 23 y una adolescente de 17 años. En el lugar trabajaron bomberos del cuartel Camet, personal del SIES, SAME, Defensa Civil, de Rescate y policías.

En cuanto a los pasajeros de la unidad del ferrocarril que iba en dirección a Buenos Aires, no se registraron heridos.