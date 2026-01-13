Tragedia en la Costa Atlántica: confirman un muerto por el meteotsunami que golpeó a Santa Clara del Mar

Lo confirmó Defensa Civil de la Provincia. Un hombre sufrió un infarto y está grave. Hay 35 veraneantes con heridas leves.

Se confirmó finalmente el deceso de un hombre que este lunes por la tarde sufrió fuertes golpes al chocar contra las rocas de una escollera en las playas de Santa Clara del Mar, epicentro del meteotsunami que se registró en el sudeste de la provincia de Buenos Aires y afectó a varias localidades.

“Hay otra persona que sufrió un infarto y además hay 35 personas con heridas leves: raspaduras y golpes. Estamos relevando los hospitales de la zona”, agregó.

García comentó que las playas de Santa Clara del Mar fueron evacuadas rápidamente por los guardavidas y equipos de emergencia para “no tener ningún inconveniente”.

Según dijeron testigos que presenciaron el fenómeno, el agua comenzó a retirarse de pronto y fue cuando apareció la ola, casi como una pared, y rompió con dureza sin fondo. “Fue un evento impredecible”, aseguró y confirmó que el nivel del agua llegó a crecer hasta cinco metros.

Por su parte, el hombre que había sido rescatado por guardavidas en la albufera de Mar Chiquita, quienes le practicaron reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de media hora, sufrió un infarto y permanece internado en grave estado en un hospital de la zona.

Tal como se informó, la víctima – de unos 30 años – había sido trasladado de urgencia después de que lo rescataran tras cruzarlo en una embarcación y ser asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same). Los guardavidas y médicos le practicaron maniobras durante más de 30 minutos para revivirlo.

La víctima – cuyos datos personales no trascendieron – se encontraba con su esposa y su hija cuando, alrededor de las 16.20, la confluencia del agua del mar con la del río lo arrastró y se perdió su rastro, siendo localizado minutos más tarde del otro lado de la playa.