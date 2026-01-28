Mar del Plata se prepara para la 31ª edición de la Maratón de Mozos y Camareras

El clásico evento es organizado por UTHGRA. Se correrá este sábado 31, entre el Torreón del Monje y el Hotel Hermitage.

La ciudad de Mar del Plata volverá a ser escenario de un evento clásico de cada temporada de verano: la 31ª edición de la Maratón de Mozos y Camareras organizada por UTHGRA. Será este sábado 31 y el recorrido unirá el Torreón del Monje y el Hotel Hermitage.

Según La Capital, la competencia comenzará a las 17 y se disputará en dos categorías, damas y caballeros, con la participación de trabajadores de distintas edades vinculados a la actividad gastronómica y hotelera.

Música, shows y la Guardia Nacional del Mar

Desde las 15, el sector de largada será sede de una agenda de actividades abiertas al público, que incluirá música en vivo, shows artísticos y la participación de la Guardia Nacional del Mar.

La conducción estará a cargo de los actores Roberto Peña y Matías Alé, junto a otros artistas que realizan temporada en la ciudad, entre ellos El Mago sin Dientes.

Premios e inscripciones

La organización informó que se entregarán premios de $ 1.200.000 para el primer puesto, $ 800.000 para el segundo y $ 500.000 para el tercero en cada categoría. Además, se sortearán tres motos 0 kilómetro y estadías para dos personas en Bariloche.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse en la sede de UTHGRA Mar del Plata, ubicada en San Luis 2548, o por teléfono al 223 348-5351. El único requisito para participar es el de siempre: presentarse con bandeja.