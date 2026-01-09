Hantavirus: confirman una víctima fatal en Chacabuco y ya son tres en la provincia de Buenos Aires

Se trata de un hombre de 59 años oriundo de esa localidad bonaerense, pero que estaba internado en Junín. Ya son tres los casos mortales de la enfermedad en territorio bonaerense, en pocos días.

En las últimas horas fue confirmada otra muerte por el brote de hantavirus. Se trata de un hombre de 59 años oriundo de Chacabuco que falleció internado en Junín en diciembre pasado, pero que fue confirmado como positivo de la enfermedad.

Así lo informó en un comunicado la Secretaría de Salud de Chacabuco: “En el marco del brote de Hantavirus que se vive a nivel nacional, con un considerable aumento de casos, la Secretaría de Salud del Municipio de Chacabuco informa a la comunidad que fue detectado un caso positivo de dicho virus en un paciente de nuestra ciudad”.

El texto continúa: “El masculino, de 59 años, falleció en la ciudad de Junín el pasado 15 de diciembre, luego de presentar un síndrome febril agudo, acompañado de cefalea, tos, artralgias, mialgias y disnea. Tras realizar las pruebas pertinentes, se informa que se confirmó por Laboratorio Etiológico de Hantavirus por el Instituto INEV ‘Dr. Carlos Maiztegui’, la confirmación del diagnóstico”.

Crecimiento El área sanitaria chacabuquense destacó que “durante 2025 los casos de Hantavirus a nivel nacional crecieron exponencialmente, registrándose un total de 77 casos con una tasa de mortalidad de 29,8%, lo que equivale a 23 muertes”.