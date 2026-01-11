“Colorado, el 21” al primera bola de la temporada en el Casino Central

Se realizó este sábado a la noche el tradicional acto en la principal casa de juegos de la provincia. Del evento participaron el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y diversos representantes de la política local.

“Colorado el 21” fue la primera bola con la que empezó de manera oficial la temporada de verano en el Casino Central de Mar del Plata.

Ante la atenta mirada del público que colmó este sábado a la noche las instalaciones del emblemático edificio ubicado en Avenida Patricio Peralta Ramos 2148, el evento se llevó a cabo pasadas las 22. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue el encargado de lanzar la bola. Lo hizo acompañado por el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof.

La ceremonia tuvo lugar en la mesa 47 de la Sala de Juegos del Casino Central y fue transmitida en vivo por streaming, por lo que se pudo seguir en el Casino Sasso y en el del Hermitage Hotel. Esto permitió que todos los establecimientos de La Feliz inauguren la temporada de manera simultánea, compartiendo el primer número del verano.

Durante la jornada, el público disfrutó de una previa especial con una degustación exclusiva de más de 30 etiquetas de vinos argentinos y productos Cagnoli. La propuesta invitó a recorrer bodegas icónicas mientras la suerte comenzaba a girar.

La noche se completó con propuestas musicales y artísticas, entre las que se destacaron Ornella & the Sugardaddies, DJs en vivo y la presencia de la Guardia del Mar, lo que sumó espectáculo y celebración a una de las tradiciones más esperadas del verano marplatense.

Además de los mencionados, participaron de la actividad Victoria Oneto, subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia; Fernando Mogni, director de Casinos Zona I del Instituto Provincial de Lotería y Casinos; los concejales Diego García y Valeria Crespo (Unión por la Patria); el influencer Emiliano Coroniti; y el periodista deportivo Horacio Pagani, que no ocultó su alegría tras lograr un medio pleno en la primera bola.

El Casino Central abre todos los días de 11 a 4, y durante los fines de semana las máquinas tragamonedas funcionan las 24 horas.

Inaugurado el 22 de diciembre de 1939, el edificio fue concebido durante el gobierno de Manuel Fresco, como parte de un ambicioso proyecto para transformar Mar del Plata en un destino turístico de renombre internacional.

Cronograma

El pasado 3 de enero, el Casino de Miramar dio inicio a su temporada junto a autoridades, referentes locales y una gran concurrencia de público. “Colorado el 18” fue la primera bola del verano, marcando el comienzo de una de las tradiciones más emblemáticas de la costa bonaerense.

El cronograma continuó el martes pasado en el Casino de Tandil, donde salió “Colorado el 16”; el jueves 8, en Sierra de la Ventana (“Negro el 29”) y en Necochea (“Colorado el 21”); el viernes 9, en Monte Hermoso (“Colorado el 14”); anoche en Mar del Plata; hoy en Pinamar; y, finalmente, en el Casino Trilenium de Tigre, que cerrará el recorrido en una fecha a confirmar.