Todo listo para la Fiesta Provincial del Costillar

Serán tres jornadas con espectáculos musicales, propuestas criollas, la mejor gastronomía

La Municipalidad de Mar Chiquita confirmó que la 20° Fiesta Provincial del Costillar se llevará a cabo el 9, 10 y 11 de enero de 2026 en Vivoratá. La comisión organizadora anticipó la presentación de la popular banda de cumbia “La Kuppé” y de Santiago Cañete. La celebración es una de las fiestas populares más emblemáticas del distrito.

El tradicional evento tendrá tres jornadas con espectáculos musicales, propuestas criollas, la mejor gastronomía y puestos de emprendedores.

En declaraciones al Stream Radio de La Voz de Mar Chiquita, el delegado de Vivoratá, Hernán Erquiaga, y la concejal Florencia Laterza adelantaron detalles de esta edición especial por los 20 años de la fiesta. “Queremos que explote la fiesta, es una edición muy significativa para la comunidad y estamos trabajando para que salga de la mejor manera”, expresó Erquiaga.

La grilla artística incluirá músicos y grupos locales, bandas de la región y el cierre del viernes 9 con “La Kuppé”, una de las presentaciones más esperadas por el público joven. También se presentará Santiago Cañete el sábado 10, entre otras bandas musicales que completarán la grilla de cada día.

Durante el fin de semana habrá un espectáculo criollo junto al predio principal, con pruebas de riendas, clasificatorias, y la tradicional jineteada del domingo, organizada junto a instituciones y agrupaciones de la zona. Además, se realizará el habitual desfile tradicionalista, uno de los momentos más representativos de la identidad local.

El paseo gastronómico ofrecerá foodtrucks y puestos con comidas al paso, pero el protagonismo estará en los quinchos con los costillares al asador, preparados al fuego en el piso, como marca la tradición de Vivoratá. También habrá puestos de artesanos y emprendedores de distintas localidades del distrito.

Al respecto, Laterza destacó el trabajo colectivo detrás de la organización. “Somos un equipo que trabaja con mucho amor por esta fiesta y por nuestro pueblo. Queremos que quienes vengan disfruten de una verdadera celebración popular”, cerró.