Protesta vecinal: “La inseguridad ya superó todo límite tolerable”

Los ciudadanos de los barrios La Florida, Los Tilos y López de Gomara formaron una Comisión de Seguridad y pidieron una reunión a las autoridades del municipio. También reclamaron más presencia policial.

Los ciudadanos de los barrios La Florida, Los Tilos y López de Gomara que este domingo se manifestaron en la Autovía 2, sobre el acceso a Mar del Plata, enviaron un comunicado a la prensa en el que manifestaron que “la inseguridad ya superó todo límite tolerable”.

Los vecinos indicaron que por eso decidieron realizar su manifestación este domingo y que además formaron una Comisión de Seguridad y eligieron como coordinador a César Duveaux.

“Estamos hoy acá porque la inseguridad ya superó todo límite tolerable. Robos a mano armada, delincuentes que vuelven al barrio, vecinos que viven con miedo y respuestas que llegan tarde o directamente no llegan… No es una sensación: son hechos concretos y reiterados. Y frente a eso, la respuesta del Estado es insuficiente”, protestaron.

Acto seguido, enumeraron una serie de medidas que pretenden que las autoridades lleven adelante. “Exigimos a la Policía mayor presencia real en las calles, intervención inmediata ante las denuncias y acciones preventivas eficaces. No es aceptable que un móvil llegue media hora después de un llamado al 911, cuando el delito ya se consumó y los delincuentes escaparon”, señalaron.

Y agregaron: “A las autoridades municipales, que dejen de mirar para otro lado. Le pedimos formalmente una reunión al Secretario de Seguridad pero hasta ahora no nos la concedió”.

Por último, los vecinos advirtieron que están “organizados y alerta”, aunque admitieron que no reemplazarán al Estado. “Nuestra función no es perseguir delincuentes, es vivir en paz. Si no hay respuestas concretas, seguiremos manifestándonos y visibilizando esta situación. Porque el miedo no puede ser la normalidad y la inseguridad no puede seguir siendo el precio de la indiferencia”, concluyeron.