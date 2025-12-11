No quiso hacer el test de alcoholemia porque el auto estaba estacionado: lo absolvieron

Mar del Plata – La Cámara de Apelación y Garantías revocó parcialmente la decisión de la Justicia Correccional. Dejaron firme la multa de más de 250 mil pesos por estacionar en contramano.

Negativa a realizar el control de alcoholemia y auto estacionado en contramano. Esos eran los puntos que figuraban en las dos actas que personal de Tránsito hizo la noche del 1 de junio pasado y que derivaron en la aplicación de multas por la Justicia de Faltas y la confirmación parcial de la Justicia Correccional: el primero de los puntos fue revocado por la Cámara de Apelación y Garantías que absolvió al conductor.

La Sala I integrada por los Jueces Leandro Favaro y Gastón de Marco revocó parcialmente el pronunciamiento de la Jueza Inés Hayde Olmedo que había declarado la nulidad parcial de la decisión del Juzgado de Faltas N°5 respecto a negarse a realizar el test de alcoholemia y el reenvío de las actuaciones a sede administrativa, y absolvió al causante.

La defensa del conductor ratificó que el imputado se hallaba estacionado y dentro de su vehículo, circunstancia que, en su opinión, lo eximía de someterse a un test de alcoholemia y que, por sí sola, es incompatible con la imputación de conducción o negativa voluntaria al control. Adujo que, si las actas no brindaban elementos suficientes para acreditar la acusación, el organismo administrativo debió, de oficio, desestimar la imputación y no ordenar diligencias para “mejorar” la hipótesis acusatoria.

“Lo que observo en el presente no es una cuestión de nulidad, como entendió la magistrada de origen, sino, antes bien, un asunto de valoración probatoria. Si la primera sentenciante consideró que el plexo cargoso no alcanzaba el poder convictivo suficiente para condenar al encartado, debió haberlo absuelto, como bien apuntó el recurrente, mas no declarar la nulidad parcial del pronunciamiento de faltas y ordenar el reenvío de las actuaciones para darle una segunda oportunidad a la administración de mejorar la acusación, como hizo finalmente”, indicaron.

Los jueces entendieron que se estaba ante una errónea valoración del caudal probatorio que debió haber culminado con la absolución del señor T. P. respecto del acta N°1.928.327, que presuntamente había constatado una negativa a realizarse un test de alcoholemia por parte del nombrado.

En la resolución tomada esta semana confirmaron parcialmente el fallo que modificó la multa impuesta por el acta N°1.928.328 por estacionar en contramano, y que se fijó en $ 254.496,16.