MADRUGADA VIOLENTA EN NUEVA ATLANTIS: UN MUERTO Y UN SOSPECHOSO APREHENDIDO

Un episodio violento conmocionó al barrio Hípico, en Nueva Atlantis, durante la madrugada de este domingo. Un hombre de 38 años, identificado como Carlos Daniel Rueda, fue encontrado sin vida en la vía pública con una herida de arma blanca en el pecho.
El alerta al 911 ingresó en las primeras horas del domingo 7 de diciembre y señalaba una pelea en La Marejada, entre Gatito e Ingenieros. Cuando llegó la Policía junto al personal de salud, confirmaron el fallecimiento y dieron intervención a la Policía Científica.
La SubDDI de La Costa tomó testimonios y relevó cámaras de seguridad, mientras el Grupo Táctico Operativo montó un operativo de búsqueda. Según los primeros datos, el agresor habría escapado en una camioneta blanca antigua.
Cerca de las 3:40, los investigadores aprehendieron en San Bernardo a un hombre de 46 años, identificado que quedó a disposición de la Justicia.
La búsqueda del arma y de la camioneta continúa, mientras se esperan los resultados de la autopsia y de las pericias para avanzar en la reconstrucción del hecho.
