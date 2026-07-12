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Asado gratis y fiesta con Amar Azul en el 157° aniversario de Alvear

La ciudad bonaerense festejará sus 157 años con espectáculos, feria de artesanos, actividades para toda la familia y el tradicional asado de 10 vaquillonas a la reja, que se servirá de manera gratuita.

General Alvear se prepara para celebrar su 157° aniversario con tres días de actividades que tendrán como principal atractivo el tradicional asado de 10 vaquillonas a la reja, que se ofrecerá de manera gratuita a todos los visitantes el próximo domingo 26 de julio.

Los festejos se desarrollarán del 24 al 26 de julio e incluirán espectáculos musicales, feria de artesanos, food trucks, juegos para toda la familia y actividades tradicionales. El gran cierre estará a cargo del grupo de cumbia Amar Azul.

La celebración comenzará el viernes con el acto protocolar y el tradicional Fogón Criollo, mientras que el sábado habrá desfile cívico-militar, propuestas culturales y presentaciones de artistas y ballets locales.

El domingo, desde las 11, continuará la programación artística en el predio del Ferrocarril con payadores, músicos, talleres y espectáculos de danza. Al mediodía llegará uno de los momentos más esperados: la degustación gratuita de las tradicionales vaquillonas a la reja, preparadas por la Agrupación Gauchos Peregrinos.

Además, durante los tres días funcionará una feria con más de 150 artesanos locales y regionales, junto con food trucks y un parque de diversiones.

Los festejos concluirán el 2 de agosto con una gran jineteada que incluirá pruebas de rienda, destrezas criollas, almuerzo tradicional y espectáculos folklóricos.

Ubicada en el centro geográfico de la provincia de Buenos Aires, General Alvear se encuentra a 377 kilómetros de Mar del Plata y cada año convoca a miles de visitantes con una de las celebraciones populares más tradicionales del interior bonaerense.

Cronograma de actividades

Viernes 24 de julio

Noche de Fogón

  • Taller de la Escuela Municipal de Música, a cargo del profesor Miguel Caram.
  • Bauti y su Teclado.
  • Agustín Pardo.

Sábado 25 de julio

13:30: Desfile Cívico-Militar.

Escenario principal

  • Desfile de ropa gaucha (Escuela de Modelaje Fashion Models).
  • Escuela Municipal de Música.
  • Ballet Ítalo Argentino.
  • Taller Municipal de Folklore.
  • Grupo Senderos.
  • Grupo Huellas.
  • Grupo Pasos.
  • Zumba Pipi.
  • Ballet Folklórico General Alvear.
  • Esencia Nativa.
  • Dennise y La Banda.
  • Konne.

Gran cierre: El Inicio.

Domingo 26 de julio

11:00: Apertura del escenario e inicio del tradicional fuego para las vaquillonas a la reja.

Espectáculos

  • Daniel Reyna (Taller de Payadores y Músicos Bonaerenses).
  • Las Torres (Escuela Municipal de Música).
  • Braian Gibert.
  • Taller Municipal de Tango (1.ª presentación).
  • Maktub.
  • Taller Infantil.
  • Taller Juvenil.
  • Taller de Adultos.
  • Taller Adolescente.
  • Taller Municipal de Tango (2.ª presentación).
  • Danzarte.
  • Expresión Corporal Kids: Lips Are Movin.
  • Expresión Corporal/Contemporáneo/Jazz: Bajo de la Piel.
  • Iris Marano.
  • Juntos por la Danza (1.ª presentación).

Al mediodía: Almuerzo con las tradicionales 10 vaquillonas a la reja (gratuito).

Continuación de los espectáculos

  • Banda Municipal de Música.
  • Peñeros.
  • Grupo Folklórico Posta Bermejo.
  • Grupo Coreográfico Saladillo.
  • Ballet Ucraniano Azul (Olavarría).
  • Juntos por la Danza (2.ª presentación).
  • Contratiempo.
  • Agustín Pardo.
  • Quimbay.

Gran cierre: Amar Azul.

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