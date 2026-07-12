Asado gratis y fiesta con Amar Azul en el 157° aniversario de Alvear

La ciudad bonaerense festejará sus 157 años con espectáculos, feria de artesanos, actividades para toda la familia y el tradicional asado de 10 vaquillonas a la reja, que se servirá de manera gratuita.

General Alvear se prepara para celebrar su 157° aniversario con tres días de actividades que tendrán como principal atractivo el tradicional asado de 10 vaquillonas a la reja, que se ofrecerá de manera gratuita a todos los visitantes el próximo domingo 26 de julio.

Los festejos se desarrollarán del 24 al 26 de julio e incluirán espectáculos musicales, feria de artesanos, food trucks, juegos para toda la familia y actividades tradicionales. El gran cierre estará a cargo del grupo de cumbia Amar Azul.

La celebración comenzará el viernes con el acto protocolar y el tradicional Fogón Criollo, mientras que el sábado habrá desfile cívico-militar, propuestas culturales y presentaciones de artistas y ballets locales.

El domingo, desde las 11, continuará la programación artística en el predio del Ferrocarril con payadores, músicos, talleres y espectáculos de danza. Al mediodía llegará uno de los momentos más esperados: la degustación gratuita de las tradicionales vaquillonas a la reja, preparadas por la Agrupación Gauchos Peregrinos.

Además, durante los tres días funcionará una feria con más de 150 artesanos locales y regionales, junto con food trucks y un parque de diversiones.

Los festejos concluirán el 2 de agosto con una gran jineteada que incluirá pruebas de rienda, destrezas criollas, almuerzo tradicional y espectáculos folklóricos.

Ubicada en el centro geográfico de la provincia de Buenos Aires, General Alvear se encuentra a 377 kilómetros de Mar del Plata y cada año convoca a miles de visitantes con una de las celebraciones populares más tradicionales del interior bonaerense.

Cronograma de actividades

Viernes 24 de julio

Noche de Fogón

Taller de la Escuela Municipal de Música, a cargo del profesor Miguel Caram.

Bauti y su Teclado.

Agustín Pardo.

Sábado 25 de julio

13:30: Desfile Cívico-Militar.

Escenario principal

Desfile de ropa gaucha (Escuela de Modelaje Fashion Models).

Escuela Municipal de Música.

Ballet Ítalo Argentino.

Taller Municipal de Folklore.

Grupo Senderos.

Grupo Huellas.

Grupo Pasos.

Zumba Pipi.

Ballet Folklórico General Alvear.

Esencia Nativa.

Dennise y La Banda.

Konne.

Gran cierre: El Inicio.

Domingo 26 de julio

11:00: Apertura del escenario e inicio del tradicional fuego para las vaquillonas a la reja.

Espectáculos

Daniel Reyna (Taller de Payadores y Músicos Bonaerenses).

Las Torres (Escuela Municipal de Música).

Braian Gibert.

Taller Municipal de Tango (1.ª presentación).

Maktub.

Taller Infantil.

Taller Juvenil.

Taller de Adultos.

Taller Adolescente.

Taller Municipal de Tango (2.ª presentación).

Danzarte.

Expresión Corporal Kids: Lips Are Movin.

Expresión Corporal/Contemporáneo/Jazz: Bajo de la Piel.

Iris Marano.

Juntos por la Danza (1.ª presentación).

Al mediodía: Almuerzo con las tradicionales 10 vaquillonas a la reja (gratuito).

Continuación de los espectáculos

Banda Municipal de Música.

Peñeros.

Grupo Folklórico Posta Bermejo.

Grupo Coreográfico Saladillo.

Ballet Ucraniano Azul (Olavarría).

Juntos por la Danza (2.ª presentación).

Contratiempo.

Agustín Pardo.

Quimbay.

Gran cierre: Amar Azul.