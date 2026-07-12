Asado gratis y fiesta con Amar Azul en el 157° aniversario de Alvear

La ciudad bonaerense festejará sus 157 años con espectáculos, feria de artesanos, actividades para toda la familia y el tradicional asado de 10 vaquillonas a la reja, que se servirá de manera gratuita.
General Alvear se prepara para celebrar su 157° aniversario con tres días de actividades que tendrán como principal atractivo el tradicional asado de 10 vaquillonas a la reja, que se ofrecerá de manera gratuita a todos los visitantes el próximo domingo 26 de julio.
Los festejos se desarrollarán del 24 al 26 de julio e incluirán espectáculos musicales, feria de artesanos, food trucks, juegos para toda la familia y actividades tradicionales. El gran cierre estará a cargo del grupo de cumbia Amar Azul.
La celebración comenzará el viernes con el acto protocolar y el tradicional Fogón Criollo, mientras que el sábado habrá desfile cívico-militar, propuestas culturales y presentaciones de artistas y ballets locales.
El domingo, desde las 11, continuará la programación artística en el predio del Ferrocarril con payadores, músicos, talleres y espectáculos de danza. Al mediodía llegará uno de los momentos más esperados: la degustación gratuita de las tradicionales vaquillonas a la reja, preparadas por la Agrupación Gauchos Peregrinos.
Además, durante los tres días funcionará una feria con más de 150 artesanos locales y regionales, junto con food trucks y un parque de diversiones.
Los festejos concluirán el 2 de agosto con una gran jineteada que incluirá pruebas de rienda, destrezas criollas, almuerzo tradicional y espectáculos folklóricos.
Ubicada en el centro geográfico de la provincia de Buenos Aires, General Alvear se encuentra a 377 kilómetros de Mar del Plata y cada año convoca a miles de visitantes con una de las celebraciones populares más tradicionales del interior bonaerense.
Cronograma de actividades
Viernes 24 de julio
Noche de Fogón
- Taller de la Escuela Municipal de Música, a cargo del profesor Miguel Caram.
- Bauti y su Teclado.
- Agustín Pardo.
Sábado 25 de julio
13:30: Desfile Cívico-Militar.
Escenario principal
- Desfile de ropa gaucha (Escuela de Modelaje Fashion Models).
- Escuela Municipal de Música.
- Ballet Ítalo Argentino.
- Taller Municipal de Folklore.
- Grupo Senderos.
- Grupo Huellas.
- Grupo Pasos.
- Zumba Pipi.
- Ballet Folklórico General Alvear.
- Esencia Nativa.
- Dennise y La Banda.
- Konne.
Gran cierre: El Inicio.
Domingo 26 de julio
11:00: Apertura del escenario e inicio del tradicional fuego para las vaquillonas a la reja.
Espectáculos
- Daniel Reyna (Taller de Payadores y Músicos Bonaerenses).
- Las Torres (Escuela Municipal de Música).
- Braian Gibert.
- Taller Municipal de Tango (1.ª presentación).
- Maktub.
- Taller Infantil.
- Taller Juvenil.
- Taller de Adultos.
- Taller Adolescente.
- Taller Municipal de Tango (2.ª presentación).
- Danzarte.
- Expresión Corporal Kids: Lips Are Movin.
- Expresión Corporal/Contemporáneo/Jazz: Bajo de la Piel.
- Iris Marano.
- Juntos por la Danza (1.ª presentación).
Al mediodía: Almuerzo con las tradicionales 10 vaquillonas a la reja (gratuito).
Continuación de los espectáculos
- Banda Municipal de Música.
- Peñeros.
- Grupo Folklórico Posta Bermejo.
- Grupo Coreográfico Saladillo.
- Ballet Ucraniano Azul (Olavarría).
- Juntos por la Danza (2.ª presentación).
- Contratiempo.
- Agustín Pardo.
- Quimbay.
Gran cierre: Amar Azul.