Guardias colmadas – La gripe H3N2 no da tregua y el sistema de salud sigue bajo presión en la provincia

La circulación de virus respiratorios sostiene una alta demanda en las guardias e impacta en la ocupación de camas

Tras la ola polar que se instaló en la Región en las últimas semanas, la alta circulación de virus respiratorios – en especial la influenza H3N2- mantiene en tensión al sistema sanitario, con una fuerte demanda en las guardias y elevados niveles de ocupación de camas.

Según el último Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana 25, que abarca los últimos días de junio, en la provincia de Buenos Aires las internaciones por infecciones agudas se incrementaron impulsadas por la mayor circulación de influenza A, en particular de la variante H3N2.

Aunque desde el Ministerio de Salud bonaerense se reconoció un aumento de la actividad viral desde fines de marzo, se destacó que el invierno transcurre, por ahora, con un impacto menor al registrado durante los últimos dos años.

En tanto, las autoridades sanitarias provinciales indicaron a este diario que, hasta la fecha, las enfermedades respiratorias – como bronquiolitis, neumonía e influenza- “están en descenso o saliendo de la zona de alerta”, aunque advierten que “habrá que observar si la tendencia se sostiene en los próximos días”, tras el fin de semana largo.

Bronquiolitis en baja

Por su parte, la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y otros establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba) informó que las principales afecciones registradas son bronquiolitis, influenza y neumonía.

Por el momento, los casos de bronquiolitis en bebés y niños menores de dos años muestran una baja en comparación con 2025, se informó.

En cuanto a la demanda en las guardias, el presidente de Fecliba, Néstor Porras, explicó que “se mantiene elevada debido a la alta circulación del virus influenza”.

Sin embargo, aclaró que las internaciones por insuficiencia respiratoria aguda se encuentran por debajo de los niveles registrados durante los inviernos de 2024 y 2025, lo que marca una diferencia respecto de años anteriores.

En ese contexto, el titular de la entidad señaló que la circulación de la variante influenza H3N2 continúa siendo alta y la ocupación de camas también se mantiene elevada. De todos modos, explicó que esto último no es únicamente debido a patologías respiratorias, sino también a causa de otras enfermedades agudas y a cirugías programadas como a las que se debieron realizar de urgencia.

Asimismo, desde el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires se alertó que el sistema de salud está saturado, con falta de camas disponibles y guardias desbordadas.

El presidente del Distrito I de la entidad, Jorge Mazzone, advirtió que “hay nosocomios privados, incluso de la Ciudad, que debieron cerrar sus guardias por la cantidad de pacientes en espera y porque ya no cuentan con disponibilidad de camas”.

En este marco, recordó que el escenario actual fue anticipado desde febrero o marzo, luego de observar el impacto de la gripe en Europa y la circulación de nuevas variantes.

Vacunas para prevenir

Mazzone también advirtió sobre el impacto del virus sincicial respiratorio, que si bien afecta principalmente a niños, puede generar complicaciones graves en adultos mayores de 65 años. En ese sentido, destacó la importancia de la vacunación y del cumplimiento del calendario, con especial atención a las vacunas antigripal, contra COVID-19 y antineumocócica en personas de riesgo.

“La inmunización es fundamental para prevenir la saturación del sistema de salud, ya que reduce la gravedad de los cuadros. Sin embargo, la falta de provisión adecuada -como la del virus sincicial respiratorio- afectó negativamente la cobertura”, concluyó Mazzone, al referirse a las dificultades registradas para acceder a las dosis.

En tanto, la Provincia también reforzó el llamado a vacunarse y destacó la importancia de completar los esquemas de inmunización para prevenir cuadros graves.

La vacunación se realiza de manera gratuita en todos los vacunatorios de la provincia para los grupos de riesgo, entre ellos personal de salud, personas mayores de 65 años, embarazadas, puérperas, niños de entre 6 meses y 2 años, personas con factores de riesgo y personal estratégico.