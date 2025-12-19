El INTEMA recibió el Premio Fundación Williams a la Excelencia Científica 2025

El reconocimiento busca contribuir a fortalecer el sistema científico argentino. Por esta distinción, el organismo recibirá un subsidio de $38 millones.

El Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA), dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y del CONICET, recibió el Premio Fundación Williams a la Excelencia Científica 2025.

El reconocimiento busca contribuir a fortalecer el sistema científico argentino. Su misión es identificar y potenciar a los institutos y centros de investigación que demuestran un liderazgo sostenido en la producción de conocimiento, convirtiéndolos en plataformas para el desarrollo del país y la retención de talento.

Por esta distinción, el INTEMA recibirá un subsidio de $38 millones. Los fondos serán aplicados a la adquisición y/o reparación de equipamiento científico, la compra de insumos para investigación y el otorgamiento de becas para la formación de investigadores e investigadoras.

El Premio Fundación Williams a la Excelencia Científica 2025 tiene como objetivo consolidar polos de excelencia; impulsar la investigación de vanguardia mediante el acceso a equipamiento e insumos estratégicos; atraer y retener talento, fortaleciendo la formación de nuevas generaciones de científicos y científicas; y elevar el impacto internacional de los institutos argentinos a través de su inserción en redes globales de investigación.

La selección fue realizada a partir de un proceso de identificación riguroso basado en indicadores objetivos de desempeño científico a cargo del Consejo de Administración de la Fundación Williams, con el asesoramiento de especialistas externos y el acompañamiento del equipo técnico de la Fundación.

Para esta primera edición, se priorizaron institutos con trayectorias consolidadas, en su mayoría con más de 30 años de actividad, y con una alta masa crítica de investigadores y becarios, capaz de garantizar la continuidad y proyección de su excelencia académica.

La evaluación contempló el impacto científico verificable del INTEMA considerando la calidad y la recepción de sus publicaciones y su participación en revistas de alta difusión, así como su rol protagónico en la producción científica de excelencia.

A su vez, se valoró su liderazgo disciplinar y su fuerte vocación colaborativa, expresada en redes de trabajo tanto nacionales como internacionales, que contribuyen al fortalecimiento del sistema científico en su conjunto.

Finalmente, la selección buscó reflejar una diversidad estratégica, integrando institutos de disciplinas clave que impactan en el conjunto del sistema científico —como Medicina y Biología Molecular, Física, Fisicoquímica, Ciencias Ambientales, Ingeniería y Astronomía— con presencia en distintas regiones del país.

Además del INTEMA, fueron reconocidos los siguientes institutos:

Instituto de Biología y Medicina Experimental ( CONICET – Fundación IBYME)

( CONICET – Fundación IBYME) Fundación Instituto Leloir (FIL)

(FIL) Instituto de Física de La Plata (IFLP, CONICET-UNLP)

(IFLP, CONICET-UNLP) Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC, CONICET-UNC) – Córdoba

(INFIQC, CONICET-UNC) – Córdoba Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA, CONICET – MENDOZA – UNCU)

(IANIGLA, CONICET – MENDOZA – UNCU) Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente (INIBIOMA, CONICET-UNCo)

(INIBIOMA, CONICET-UNCo) Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE, CONICET-UBA

(IAFE, CONICET-UBA Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH, CONICET-UNSAM)

(INTECH, CONICET-UNSAM) Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONUCET-UNR)

El INTEMA se originó en 1982 como una asociación de cinco grupos de investigación preexistentes de la Facultad de Ingeniería de la UNMDP, que tenían inicialmente una alta independencia y autonomía. Estos eran Polímeros, Corrosión, Soldadura y Fractomecánica, Metalurgia, y Catálisis.

Posteriormente, en 1988, se incorporó un sexto, Cerámicos. En los inicios, la dirección institucional fue de carácter administrativo y contó con el apoyo de un consejo asesor, mientras que las líneas de investigación eran propuestas y desarrolladas por las divisiones, que obtenían sus presupuestos a través de concursos de proyectos de organismos nacionales e internacionales, y de la UNMDP.

A partir de la puesta en vigencia del convenio UNMDP-CONICET (OCS UNMdP 2201/07) que regula el funcionamiento del INTEMA, en 2009, se eligió y designó un Consejo Directivo. Posteriormente se realizó un concurso nacional y se designó un Director empleando por primera vez este procedimiento. Estos eventos consolidaron la estructura directiva del instituto.

En la actualidad, el instituto está integrado por 13 áreas que llevan a cabo actividades de investigación, docencia, extensión y transferencia al medio socio productivo en el área tanto del conocimiento básico como al desarrollo tecnológico de materiales en conjunto con los servicios técnicos de apoyo, que se dividen en laboratorios y talleres.