El Colegio de Médicos repudió los discursos antivacunas por parte de ciertos profesionales de la salud

Fuerte defensa del valor de la vacunación

La institución advirtió sobre el riesgo sanitario de estas posturas y pidió frenar eventos que promuevan la desinformación.

Ante la circulación de mensajes que desalientan la vacunación por parte de algunos profesionales de la salud, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresó su más enérgico repudio y reafirmó su compromiso con la protección de la salud pública basada en la evidencia científica.

A través de un comunicado, desde la entidad señalaron que los discursos que promueven la no vacunación “carecen de sustento científico, vulneran la ética profesional y representan un grave riesgo para la salud colectiva”, al tiempo que remarcaron que la vacunación constituye uno de los mayores avances de la medicina moderna.

“El impacto de las vacunas en la erradicación y control de enfermedades, la reducción de la mortalidad infantil y el aumento de la esperanza de vida es incuestionable. Negar estos beneficios implica desconocer décadas de conocimiento científico validado a nivel internacional”, indicaron.

En este contexto, el Colegio de Médicos recordó que realizó una presentación formal ante la Honorable Cámara de Diputados solicitando que se arbitren los medios necesarios para evitar la realización de eventos que promuevan discursos antivacunas en el ámbito legislativo, al considerar que este tipo de iniciativas generan desinformación y ponen en riesgo el bienestar común.

Asimismo, la institución reafirmó que el ejercicio de la medicina conlleva una alta responsabilidad social: “Promover o avalar posturas antivacunas no solo es una conducta irresponsable, sino que constituye una falta grave al compromiso ético asumido con la sociedad”, sentenciaron..

Finalmente, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires instó a la comunidad a confiar en el Calendario Nacional de Vacunación y convocó a los profesionales de la salud “a honrar el conocimiento científico que sustenta la práctica médica”.